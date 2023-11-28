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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2023)
Финансы
28 ноября 2023 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,8621 маната, курс рубля - на 0,5% - до 0,0192 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8621

1 Российский рубль

0,0192

1 Австралийский доллар

1,1257

1 Аргентинское песо

0,0047

1 Белорусский рубль

0,5161

1 Бразильский реал

0,3470

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0912

100 Вон Республики Корея

0,1315

1 Чешская крона

0,0767

100 Чилийских песо

0,1949

1 Китайский юань

0,2377

1 Датская крона

0,2497

1 Грузинский лари

0,6280

1 Гонконгский доллар

0,2181

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1468

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1632

1 Швейцарский франк

1,9313

1 Израильский шекель

0,4585

1 Канадский доллар

1,2495

1 Кувейтский динар

5,5126

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3639

1 Мексиканское песо

0,0991

1 Молдавский лей

0,0955

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1599

100 Узбекских сумов

0,0138

1 Польский злотый

0,4286

1 Сингапурский доллар

1,2729

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2672

1 Турецкая лира

0,0588

1 Тайваньский доллар

0,0541

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0469

100 Японских йен

1,1469

1 Новозеландский доллар

1,0372

Золото (1 унция)

3426,7155

Серебро (1 унция)

41,8604

Платина (1 унция)

1564,6545

Палладиум (1 унция)

1809,4290
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.11.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.11.2023)

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