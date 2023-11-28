Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2023)

Курс доллара к манату, по данным ЦБА, сохранился на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 1,8621 маната, курс рубля - на 0,5% - до 0,0192 маната.