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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 октября 2022 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,9%, до 1,6977, курс рубля – на 1,4% до 0,0272 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6977

1 Российский рубль

0,0272

1 Австралийский доллар

1,0998

1 Аргентинское песо

0,0109

1 Белорусский рубль

0,6714

1 Бразильский реал

0,3182

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0947

100 Вон Республики Корея

0,1198

1 Чешская крона

0,0693

100 Чилийских песо

0,1808

1 Китайский юань

0,2352

1 Датская крона

0,2282

1 Грузинский лари

0,6131

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

1,9671

100 Индонезийских рупий

0, 0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1553

1 Швейцарский франк

1,7186

1 Израильский шекель

0,4831

1 Канадский доллар

1,2559

1 Кувейтский динар

5,4913

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0206

100 Ливанских фунтов

0,1123

1 Малазийский ринггит

0,3601

1 Мексиканское песо

0,0857

1 Молдавский лей

0,0881

1 Египетский фунт

0,0836

1 Норвежская крона

0,1657

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3595

1 Сингапурский доллар

1,2080

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1937

1 Турецкая лира

0,0914

1 Тайваньский доллар

0,0529

1 Таджикский сомони

0,1577

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,1626

1 Новозеландский доллар

0,9965

Золото (1 унция)

2830,1515

Серебро (1 унция)

33,2404

Платина (1 унция)

1640,3470

Палладий (1 унция)

3336,4115
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.10.2022)

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