Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,9%, до 1,6977, курс рубля – на 1,4% до 0,0272 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6977 1 Российский рубль 0,0272 1 Австралийский доллар 1,0998 1 Аргентинское песо 0,0109 1 Белорусский рубль 0,6714 1 Бразильский реал 0,3182 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0947 100 Вон Республики Корея 0,1198 1 Чешская крона 0,0693 100 Чилийских песо 0,1808 1 Китайский юань 0,2352 1 Датская крона 0,2282 1 Грузинский лари 0,6131 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 1,9671 100 Индонезийских рупий 0, 0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1553 1 Швейцарский франк 1,7186 1 Израильский шекель 0,4831 1 Канадский доллар 1,2559 1 Кувейтский динар 5,4913 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0206 100 Ливанских фунтов 0,1123 1 Малазийский ринггит 0,3601 1 Мексиканское песо 0,0857 1 Молдавский лей 0,0881 1 Египетский фунт 0,0836 1 Норвежская крона 0,1657 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3595 1 Сингапурский доллар 1,2080 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1937 1 Турецкая лира 0,0914 1 Тайваньский доллар 0,0529 1 Таджикский сомони 0,1577 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,1626 1 Новозеландский доллар 0,9965 Золото (1 унция) 2830,1515 Серебро (1 унция) 33,2404 Платина (1 унция) 1640,3470 Палладий (1 унция) 3336,4115 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.10.2022)