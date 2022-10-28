Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро сократился на 0,9%, до 1,6977, курс рубля – на 1,4% до 0,0272 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6977
|
1 Российский рубль
|
0,0272
|
1 Австралийский доллар
|
1,0998
|
1 Аргентинское песо
|
0,0109
|
1 Белорусский рубль
|
0,6714
|
1 Бразильский реал
|
0,3182
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0947
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1198
|
1 Чешская крона
|
0,0693
|
100 Чилийских песо
|
0,1808
|
1 Китайский юань
|
0,2352
|
1 Датская крона
|
0,2282
|
1 Грузинский лари
|
0,6131
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9671
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1553
|
1 Швейцарский франк
|
1,7186
|
1 Израильский шекель
|
0,4831
|
1 Канадский доллар
|
1,2559
|
1 Кувейтский динар
|
5,4913
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0206
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1123
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3601
|
1 Мексиканское песо
|
0,0857
|
1 Молдавский лей
|
0,0881
|
1 Египетский фунт
|
0,0836
|
1 Норвежская крона
|
0,1657
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3595
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2080
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1937
|
1 Турецкая лира
|
0,0914
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0529
|
1 Таджикский сомони
|
0,1577
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,1626
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9965
|
Золото (1 унция)
|
2830,1515
|
Серебро (1 унция)
|
33,2404
|
Платина (1 унция)
|
1640,3470
|
Палладий (1 унция)
|
3336,4115