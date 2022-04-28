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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
28 апреля 2022 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,29%, до 1,7867, курс рубля повысился на 0,87%, до 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7867

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,2057

1 Аргентинское песо

0,0148

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3421

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1066

100 Вон Республики Корея

0,1336

1 Чешская крона

0,0728

100 Чилийских песо

0,2005

1 Китайский юань

0,2576

1 Датская крона

0,2401

1 Грузинский лари

0,5556

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0222

1 Британский фунт стерлингов

2,1269

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1719

1 Швейцарский франк

1,7504

1 Израильский шекель

0,5138

1 Канадский доллар

1,3244

1 Кувейтский динар

5,5483

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3897

1 Мексиканское песо

0,0831

1 Молдавский лей

0,0922

1 Египетский фунт

0,0919

1 Норвежская крона

0,1815

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3794

1 Сингапурский доллар

1,2269

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2927

1 Турецкая лира

0,1147

1 Тайваньский доллар

0,0575

1 Таджикский сомони

0,1363

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0573

100 Японских йен

1,3094

1 Новозеландский доллар

1,1037

Золото (1 унция)

3191,4525

Серебро (1 унция)

39,2735

Платина (1 унция)

1554,8540

Палладий (1 унция)

3801,3530
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.04.2022)

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