Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,29%, до 1,7867, курс рубля повысился на 0,87%, до 0,0231 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7867
|
1 Российский рубль
|
0,0231
|
1 Австралийский доллар
|
1,2057
|
1 Аргентинское песо
|
0,0148
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3421
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1066
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1336
|
1 Чешская крона
|
0,0728
|
100 Чилийских песо
|
0,2005
|
1 Китайский юань
|
0,2576
|
1 Датская крона
|
0,2401
|
1 Грузинский лари
|
0,5556
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0222
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1269
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1719
|
1 Швейцарский франк
|
1,7504
|
1 Израильский шекель
|
0,5138
|
1 Канадский доллар
|
1,3244
|
1 Кувейтский динар
|
5,5483
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3897
|
1 Мексиканское песо
|
0,0831
|
1 Молдавский лей
|
0,0922
|
1 Египетский фунт
|
0,0919
|
1 Норвежская крона
|
0,1815
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3794
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2269
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2927
|
1 Турецкая лира
|
0,1147
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0575
|
1 Таджикский сомони
|
0,1363
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0573
|
100 Японских йен
|
1,3094
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1037
|
Золото (1 унция)
|
3191,4525
|
Серебро (1 унция)
|
39,2735
|
Платина (1 унция)
|
1554,8540
|
Палладий (1 унция)
|
3801,3530