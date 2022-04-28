Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 1,29%, до 1,7867, курс рубля повысился на 0,87%, до 0,0231 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7867 1 Российский рубль 0,0231 1 Австралийский доллар 1,2057 1 Аргентинское песо 0,0148 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3421 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1066 100 Вон Республики Корея 0,1336 1 Чешская крона 0,0728 100 Чилийских песо 0,2005 1 Китайский юань 0,2576 1 Датская крона 0,2401 1 Грузинский лари 0,5556 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0222 1 Британский фунт стерлингов 2,1269 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1719 1 Швейцарский франк 1,7504 1 Израильский шекель 0,5138 1 Канадский доллар 1,3244 1 Кувейтский динар 5,5483 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3897 1 Мексиканское песо 0,0831 1 Молдавский лей 0,0922 1 Египетский фунт 0,0919 1 Норвежская крона 0,1815 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3794 1 Сингапурский доллар 1,2269 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2927 1 Турецкая лира 0,1147 1 Тайваньский доллар 0,0575 1 Таджикский сомони 0,1363 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0573 100 Японских йен 1,3094 1 Новозеландский доллар 1,1037 Золото (1 унция) 3191,4525 Серебро (1 унция) 39,2735 Платина (1 унция) 1554,8540 Палладий (1 унция) 3801,3530 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.04.2022)