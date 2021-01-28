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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
28 января 2021 г. 10:02
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,54% - до 2,0554 маната, курс рубля - на 1,32% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0554

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,2965

1 Аргентинское песо

0,0195

1 Белорусский рубль

0,6574

1 Бразильский реал

0,3142

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1111

100 Вон Республики Корея

0,1524

1 Чешская крона

0,0788

100 Чилийских песо

0,2299

1 Китайский юань

0,2624

1 Датская крона

0,2764

1 Грузинский лари

0,5158

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,3236

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2029

1 Швейцарский франк

1,9113

1 Израильский шекель

0,5202

1 Канадский доллар

1,3250

1 Кувейтский динар

5,6159

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4202

1 Мексиканское песо

0,0836

1 Молдавский лей

0,0983

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1958

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4519

1 Сингапурский доллар

1,2765

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4489

1 Турецкая лира

0,2292

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0604

100 Японских йен

1,6296

1 Новозеландский доллар

1,2129

Золото (1 унция)

3125,9770

Серебро (1 унция)

42,7440

Платина (1 унция)

1812,8885

Палладий (1 унция)

3927,6970
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (28.01.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.01.2021)

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