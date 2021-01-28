Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.01.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,54% - до 2,0554 маната, курс рубля - на 1,32% - до 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0554
|
1 Российский рубль
|
0,0224
|
1 Австралийский доллар
|
1,2965
|
1 Аргентинское песо
|
0,0195
|
1 Белорусский рубль
|
0,6574
|
1 Бразильский реал
|
0,3142
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1111
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1524
|
1 Чешская крона
|
0,0788
|
100 Чилийских песо
|
0,2299
|
1 Китайский юань
|
0,2624
|
1 Датская крона
|
0,2764
|
1 Грузинский лари
|
0,5158
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2193
|
1 Индийская рупия
|
0,0232
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3236
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2029
|
1 Швейцарский франк
|
1,9113
|
1 Израильский шекель
|
0,5202
|
1 Канадский доллар
|
1,3250
|
1 Кувейтский динар
|
5,6159
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4202
|
1 Мексиканское песо
|
0,0836
|
1 Молдавский лей
|
0,0983
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,1958
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4519
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2765
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4489
|
1 Турецкая лира
|
0,2292
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0607
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0604
|
100 Японских йен
|
1,6296
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2129
|
Золото (1 унция)
|
3125,9770
|
Серебро (1 унция)
|
42,7440
|
Платина (1 унция)
|
1812,8885
|
Палладий (1 унция)
|
3927,6970