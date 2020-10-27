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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2020) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,07%
Финансы
27 октября 2020 г. 09:54
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 2,0103 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0222 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0103

1 Российский рубль

0.0220

1 Австралийский доллар

1.2128

1 Аргентинское песо

0.0217

1 Белорусский рубль

0.6694

1 Бразильский реал

0.3023

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1051

100 Вон Республики Корея

0.1509

1 Чешская крона

0.0737

100 Чилийских песо

0.2192

1 Китайский юань

0.2536

1 Датская крона

0.2702

1 Грузинский лари

0.5267

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0230

1 Британский фунт стерлингов

2.2160

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1947

1 Швейцарский франк

1.8747

1 Израильский шекель

0.5012

1 Канадский доллар

1.2898

1 Кувейтский динар

5.5628

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0211

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.4081

1 Мексиканское песо

0.0812

1 Молдавский лей

0.0999

1 Египетский фунт

0.1082

1 Норвежская крона

0.1843

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4389

1 Сингапурский доллар

1.2512

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4093

1 Турецкая лира

0.2101

1 Тайваньский доллар

0.0595

1 Таджикский сомони

0.1644

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0600

100 Японских йен

1.6228

1 Новозеландский доллар

1.1376

Золото (1 унция)

3243.4555

Серебро (1 унция)

41.6292

Платина (1 унция)

1497.4365

Палладий (1 унция)

4044.5550
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.10.2020)

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