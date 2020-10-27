Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 2,0103 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0222 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0103
|
1 Российский рубль
|
0.0220
|
1 Австралийский доллар
|
1.2128
|
1 Аргентинское песо
|
0.0217
|
1 Белорусский рубль
|
0.6694
|
1 Бразильский реал
|
0.3023
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1051
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1509
|
1 Чешская крона
|
0.0737
|
100 Чилийских песо
|
0.2192
|
1 Китайский юань
|
0.2536
|
1 Датская крона
|
0.2702
|
1 Грузинский лари
|
0.5267
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2194
|
1 Индийская рупия
|
0.0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2160
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0116
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1947
|
1 Швейцарский франк
|
1.8747
|
1 Израильский шекель
|
0.5012
|
1 Канадский доллар
|
1.2898
|
1 Кувейтский динар
|
5.5628
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0211
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4081
|
1 Мексиканское песо
|
0.0812
|
1 Молдавский лей
|
0.0999
|
1 Египетский фунт
|
0.1082
|
1 Норвежская крона
|
0.1843
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4389
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2512
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4093
|
1 Турецкая лира
|
0.2101
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0595
|
1 Таджикский сомони
|
0.1644
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0600
|
100 Японских йен
|
1.6228
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1376
|
Золото (1 унция)
|
3243.4555
|
Серебро (1 унция)
|
41.6292
|
Платина (1 унция)
|
1497.4365
|
Палладий (1 унция)
|
4044.5550