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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 сентября 2022 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,6384, курс рубля понизился на 2,37%, до 0,0289 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6384

1 Российский рубль

0,0289

1 Австралийский доллар

1,1025

1 Аргентинское песо

0,0116

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3153

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0944

100 Вон Республики Корея

0,1191

1 Чешская крона

0,0665

100 Чилийских песо

0,1714

1 Китайский юань

0,2373

1 Датская крона

0,2203

1 Грузинский лари

0,5989

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0209

1 Британский фунт стерлингов

1,8311

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1505

1 Швейцарский франк

1,7144

1 Израильский шекель

0,4834

1 Канадский доллар

1,2417

1 Кувейтский динар

5,4713

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3687

1 Мексиканское песо

0,0836

1 Молдавский лей

0,0873

1 Египетский фунт

0,0872

1 Норвежская крона

0,1580

100 Узбекских сум

0,0154

1 Польский злотый

0,3447

1 Сингапурский доллар

1,1841

1 Саудовский риал

0,4521

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1624

1 Турецкая лира

0,0921

1 Тайваньский доллар

0,0535

1 Таджикский сомони

0,1675

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,1762

1 Новозеландский доллар

0,9660

Золото (1 унция)

2774,5870

Серебро (1 унция)

31,5148

Платина (1 унция)

1459,2545

Палладий (1 унция)

3589,0120
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.09.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.09.2022)

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