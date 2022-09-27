Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.09.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1%, до 1,6384, курс рубля понизился на 2,37%, до 0,0289 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6384 1 Российский рубль 0,0289 1 Австралийский доллар 1,1025 1 Аргентинское песо 0,0116 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3153 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0944 100 Вон Республики Корея 0,1191 1 Чешская крона 0,0665 100 Чилийских песо 0,1714 1 Китайский юань 0,2373 1 Датская крона 0,2203 1 Грузинский лари 0,5989 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0209 1 Британский фунт стерлингов 1,8311 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1505 1 Швейцарский франк 1,7144 1 Израильский шекель 0,4834 1 Канадский доллар 1,2417 1 Кувейтский динар 5,4713 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,3687 1 Мексиканское песо 0,0836 1 Молдавский лей 0,0873 1 Египетский фунт 0,0872 1 Норвежская крона 0,1580 100 Узбекских сум 0,0154 1 Польский злотый 0,3447 1 Сингапурский доллар 1,1841 1 Саудовский риал 0,4521 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1624 1 Турецкая лира 0,0921 1 Тайваньский доллар 0,0535 1 Таджикский сомони 0,1675 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,1762 1 Новозеландский доллар 0,9660 Золото (1 унция) 2774,5870 Серебро (1 унция) 31,5148 Платина (1 унция) 1459,2545 Палладий (1 унция) 3589,0120 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.09.2022)