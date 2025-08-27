Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,15%, до 1,9744 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,26%, до 2,1116 маната.