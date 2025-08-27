О нас

Финансы
27 августа 2025 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,15%, до 1,9744 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,26%, до 2,1116 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9744

100 российских рублей

2,1116

1 австралийский доллар

1,1024

1 белорусский рубль

0,5686

1 болгарский лев

1,0100

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1218

1 чешская крона

0,0805

1 китайский юань

0,2376

1 датская крона

0,2645

1 грузинский лари

0,6304

1 гонконгский доллар

0,2185

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,2862

10 000 иранских риалов

0,0298

1 шведская крона

0,1774

1 швейцарский франк

2,1111

1 израильский шекель

0,5073

1 канадский доллар

1,2280

1 кувейтский динар

5,5623

100 казахстанских тенге

0,3171

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4985

1 молдавский лей

0,1024

1 норвежская крона

0,1675

100 узбекских сомов

0,0138

100 пакистанских рупий

0,5995

1 польский злотый

0,4634

1 румынский лей

0,3904

1 сербский динар

0,0168

1 сингапурский доллар

1,3205

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3240

1 Турецкая лира

0,0414

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1492

1 Новозеландский доллар

0,9934

Золото

5737,3300

Серебро

65,3571

Платина

2301,1115

Палладий

1872,7200
