Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,15%, до 1,9744 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,26%, до 2,1116 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9744
|
100 российских рублей
|
2,1116
|
1 австралийский доллар
|
1,1024
|
1 белорусский рубль
|
0,5686
|
1 болгарский лев
|
1,0100
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1218
|
1 чешская крона
|
0,0805
|
1 китайский юань
|
0,2376
|
1 датская крона
|
0,2645
|
1 грузинский лари
|
0,6304
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2862
|
10 000 иранских риалов
|
0,0298
|
1 шведская крона
|
0,1774
|
1 швейцарский франк
|
2,1111
|
1 израильский шекель
|
0,5073
|
1 канадский доллар
|
1,2280
|
1 кувейтский динар
|
5,5623
|
100 казахстанских тенге
|
0,3171
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4985
|
1 молдавский лей
|
0,1024
|
1 норвежская крона
|
0,1675
|
100 узбекских сомов
|
0,0138
|
100 пакистанских рупий
|
0,5995
|
1 польский злотый
|
0,4634
|
1 румынский лей
|
0,3904
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3205
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3240
|
1 Турецкая лира
|
0,0414
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1492
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9934
|
Золото
|
5737,3300
|
Серебро
|
65,3571
|
Платина
|
2301,1115
|
Палладий
|
1872,7200