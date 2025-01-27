Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,7786 маната, курс 100 российских рублей повысился на 2,2% - до 1,7382 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7786 100 российских рублей 1,7382 1 австралийский доллар 1,0694 1 белорусский рубль 0,4868 1 болгарский лев 0,9127 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1183 1 чешская крона 0,0709 1 китайский юань 0,2340 1 датская крона 0,2384 1 грузинский лари 0,5911 1 гонконгский доллар 0,2182 1 индийская рупия 0,0197 1 британский фунт 2,1164 10 000 иранских риалов 0,0295 1 шведская крона 0,1550 1 швейцарский франк 1,8746 1 израильский шекель 0,4744 1 канадский доллар 1,1820 1 кувейтский динар 5,5162 100 казахстанских тенге 0,3282 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0194 100 венгерских форинтов 0,4357 1 молдавский лей 0,0915 1 норвежская крона 0,1513 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6099 1 польский злотый 0,4220 1 румынский лей 0,3575 1 сербский динар 0,0152 1 сингапурский доллар 1,2604 1 Риал Саудовской Аравии 0,4532 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2239 1 Турецкая лира 0,0476 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0406 100 Японских йен 1,0895 1 Новозеландский доллар 0,9665 Золото 4688,3110 Серебро 51,5512 Платина 1608,0300 Палладий 1657,3725 Подпишитесь на наш Telegram канал