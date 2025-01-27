Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,7786 маната, курс 100 российских рублей повысился на 2,2% - до 1,7382 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7786
|
100 российских рублей
|
1,7382
|
1 австралийский доллар
|
1,0694
|
1 белорусский рубль
|
0,4868
|
1 болгарский лев
|
0,9127
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1183
|
1 чешская крона
|
0,0709
|
1 китайский юань
|
0,2340
|
1 датская крона
|
0,2384
|
1 грузинский лари
|
0,5911
|
1 гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 индийская рупия
|
0,0197
|
1 британский фунт
|
2,1164
|
10 000 иранских риалов
|
0,0295
|
1 шведская крона
|
0,1550
|
1 швейцарский франк
|
1,8746
|
1 израильский шекель
|
0,4744
|
1 канадский доллар
|
1,1820
|
1 кувейтский динар
|
5,5162
|
100 казахстанских тенге
|
0,3282
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,4357
|
1 молдавский лей
|
0,0915
|
1 норвежская крона
|
0,1513
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6099
|
1 польский злотый
|
0,4220
|
1 румынский лей
|
0,3575
|
1 сербский динар
|
0,0152
|
1 сингапурский доллар
|
1,2604
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2239
|
1 Турецкая лира
|
0,0476
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0406
|
100 Японских йен
|
1,0895
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9665
|
Золото
|
4688,3110
|
Серебро
|
51,5512
|
Платина
|
1608,0300
|
Палладий
|
1657,3725