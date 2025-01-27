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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 января 2025 г. 09:20
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,7786 маната, курс 100 российских рублей повысился на 2,2% - до 1,7382 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7786

100 российских рублей

1,7382

1 австралийский доллар

1,0694

1 белорусский рубль

0,4868

1 болгарский лев

0,9127

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1183

1 чешская крона

0,0709

1 китайский юань

0,2340

1 датская крона

0,2384

1 грузинский лари

0,5911

1 гонконгский доллар

0,2182

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,1164

10 000 иранских риалов

0,0295

1 шведская крона

0,1550

1 швейцарский франк

1,8746

1 израильский шекель

0,4744

1 канадский доллар

1,1820

1 кувейтский динар

5,5162

100 казахстанских тенге

0,3282

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0194

100 венгерских форинтов

0,4357

1 молдавский лей

0,0915

1 норвежская крона

0,1513

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6099

1 польский злотый

0,4220

1 румынский лей

0,3575

1 сербский динар

0,0152

1 сингапурский доллар

1,2604

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2239

1 Турецкая лира

0,0476

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0406

100 Японских йен

1,0895

1 Новозеландский доллар

0,9665

Золото

4688,3110

Серебро

51,5512

Платина

1608,0300

Палладий

1657,3725
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.01.2025)

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