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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 января 2022 г. 09:33
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,7%, до 1,9077, курс рубля - на 0,9%, до 0,0214 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9077

1 Российский рубль

0,0214

1 Австралийский доллар

1,2037

1 Аргентинское песо

0,0162

1 Белорусский рубль

0,6485

1 Бразильский реал

0,3124

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1103

100 Вон Республики Корея

0,1413

1 Чешская крона

0,0777

100 Чилийских песо

0,2120

1 Китайский юань

0, 2678

1 Датская крона

0,2563

1 Грузинский лари

0,5546

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,2839

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1821

1 Швейцарский франк

1,8389

1 Израильский шекель

0, 5342

1 Канадский доллар

1,3375

1 Кувейтский динар

5,6187

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4046

1 Мексиканское песо

0,0817

1 Молдавский лей

0,0950

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1892

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4157

1 Сингапурский доллар

1,2585

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3795

1 Турецкая лира

0,1250

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0589

100 Японских йен

1,4827

1 Новозеландский доллар

1,1230

Золото (1 унция)

3086,7750

Серебро (1 унция)

39,6658

Платина (1 унция)

1743,7750

Палладий (1 унция)

3936,6305
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.01.2022)

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