Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,7%, до 1,9077, курс рубля - на 0,9%, до 0,0214 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9077 1 Российский рубль 0,0214 1 Австралийский доллар 1,2037 1 Аргентинское песо 0,0162 1 Белорусский рубль 0,6485 1 Бразильский реал 0,3124 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1103 100 Вон Республики Корея 0,1413 1 Чешская крона 0,0777 100 Чилийских песо 0,2120 1 Китайский юань 0, 2678 1 Датская крона 0,2563 1 Грузинский лари 0,5546 1 Гонконгский доллар 0,2182 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,2839 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1821 1 Швейцарский франк 1,8389 1 Израильский шекель 0, 5342 1 Канадский доллар 1,3375 1 Кувейтский динар 5,6187 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,4046 1 Мексиканское песо 0,0817 1 Молдавский лей 0,0950 1 Египетский фунт 0,1080 1 Норвежская крона 0,1892 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4157 1 Сингапурский доллар 1,2585 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3795 1 Турецкая лира 0,1250 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0589 100 Японских йен 1,4827 1 Новозеландский доллар 1,1230 Золото (1 унция) 3086,7750 Серебро (1 унция) 39,6658 Платина (1 унция) 1743,7750 Палладий (1 унция) 3936,6305 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.01.2022)