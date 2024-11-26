Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,006% - до 1,7815 маната, курс 100 рублей повысился на 0,3% - до 1,6346 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7815 100 российских рублей 1,6346 1 австралийский доллар 1,1040 1 белорусский рубль 0,5104 1 болгарский лев 0,9108 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1216 1 чешская крона 0,0704 1 китайский юань 0,2343 1 датская крона 0,2388 1 грузинский лари 0,6200 1 гонконгский доллар 0,2184 1 индийская рупия 0,0202 1 британский фунт 2,1340 10 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1544 1 швейцарский франк 1,9165 1 израильский шекель 0,4664 1 канадский доллар 1,2056 1 кувейтский динар 5,5241 100 казахстанских тенге 0,3406 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0197 100 венгерских форинтов 0,4341 1 молдавский лей 0,0932 1 норвежская крона 0,1532 100 узбекских сомов 0,0133 100 пакистанских рупий 0,6117 1 польский злотый 0,4128 1 румынский лей 0,3580 1 сербский динар 0,0152 1 сингапурский доллар 1,2613 1 Риал Саудовской Аравии 0,4527 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2273 Турецкая лира 0,0491 Туркменский манат 0,4857 Украинская гривна 0,0410 Японская иена 1,1052 Новозеландский доллар 0,9932 Золото 4464,2255 Серебро 51,5885 Платина 1595,8240 Палладий 1663,4585 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.11.2024)