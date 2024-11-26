Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,006% - до 1,7815 маната, курс 100 рублей повысился на 0,3% - до 1,6346 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7815
|
100 российских рублей
|
1,6346
|
1 австралийский доллар
|
1,1040
|
1 белорусский рубль
|
0,5104
|
1 болгарский лев
|
0,9108
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1216
|
1 чешская крона
|
0,0704
|
1 китайский юань
|
0,2343
|
1 датская крона
|
0,2388
|
1 грузинский лари
|
0,6200
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0202
|
1 британский фунт
|
2,1340
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1544
|
1 швейцарский франк
|
1,9165
|
1 израильский шекель
|
0,4664
|
1 канадский доллар
|
1,2056
|
1 кувейтский динар
|
5,5241
|
100 казахстанских тенге
|
0,3406
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0197
|
100 венгерских форинтов
|
0,4341
|
1 молдавский лей
|
0,0932
|
1 норвежская крона
|
0,1532
|
100 узбекских сомов
|
0,0133
|
100 пакистанских рупий
|
0,6117
|
1 польский злотый
|
0,4128
|
1 румынский лей
|
0,3580
|
1 сербский динар
|
0,0152
|
1 сингапурский доллар
|
1,2613
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4527
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2273
|
Турецкая лира
|
0,0491
|
Туркменский манат
|
0,4857
|
Украинская гривна
|
0,0410
|
Японская иена
|
1,1052
|
Новозеландский доллар
|
0,9932
|
Золото
|
4464,2255
|
Серебро
|
51,5885
|
Платина
|
1595,8240
|
Палладий
|
1663,4585