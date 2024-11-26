О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 ноября 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,006% - до 1,7815 маната, курс 100 рублей повысился на 0,3% - до 1,6346 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7815

100 российских рублей

1,6346

1 австралийский доллар

1,1040

1 белорусский рубль

0,5104

1 болгарский лев

0,9108

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1216

1 чешская крона

0,0704

1 китайский юань

0,2343

1 датская крона

0,2388

1 грузинский лари

0,6200

1 гонконгский доллар

0,2184

1 индийская рупия

0,0202

1 британский фунт

2,1340

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1544

1 швейцарский франк

1,9165

1 израильский шекель

0,4664

1 канадский доллар

1,2056

1 кувейтский динар

5,5241

100 казахстанских тенге

0,3406

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0197

100 венгерских форинтов

0,4341

1 молдавский лей

0,0932

1 норвежская крона

0,1532

100 узбекских сомов

0,0133

100 пакистанских рупий

0,6117

1 польский злотый

0,4128

1 румынский лей

0,3580

1 сербский динар

0,0152

1 сингапурский доллар

1,2613

1 Риал Саудовской Аравии

0,4527

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2273

Турецкая лира

0,0491

Туркменский манат

0,4857

Украинская гривна

0,0410

Японская иена

1,1052

Новозеландский доллар

0,9932

Золото

4464,2255

Серебро

51,5885

Платина

1595,8240

Палладий

1663,4585
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.11.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.11.2024)

Другие новости из категории

В Азербайджане требования к уставному капиталу для НБКО увеличены в 3 раза
В Азербайджане требования к уставному капиталу для НБКО увеличены в 3 раза
26 ноября 2024 г. 09:42
В Азербайджане утвержден порядок управления кредитными рисками в НБКО 
В Азербайджане утвержден порядок управления кредитными рисками в НБКО 
26 ноября 2024 г. 09:39
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.11.2024)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (26.11.2024)
26 ноября 2024 г. 08:57
Тахир Миркишили: Правительство обладает возможностью управлять рисками при снижении цен на нефть
Тахир Миркишили: Правительство обладает возможностью управлять рисками при снижении цен на нефть
25 ноября 2024 г. 17:04
Депутат предлагает увеличить внешние заимствования на фоне падения покупательной способности доллара
Депутат предлагает увеличить внешние заимствования на фоне падения покупательной способности доллара
25 ноября 2024 г. 16:50
В Азербайджане предлагают внедрить критерий зеленых расходов
В Азербайджане предлагают внедрить критерий "зеленых расходов"
25 ноября 2024 г. 16:43
Депутат Вугар Байрамов призвал учесть фискальные риски в бюджетном конверте
Депутат Вугар Байрамов призвал учесть фискальные риски в бюджетном конверте
25 ноября 2024 г. 16:36
Бюджет Фонда ОМС на 2025 год составит 3 млрд манатов
Бюджет Фонда ОМС на 2025 год составит 3 млрд манатов
25 ноября 2024 г. 16:21
Счетпалата предлагает внедрить механизм досрочного погашения краткосрочных гособлигаций в условиях дефицита госбюджета
Счетпалата предлагает внедрить механизм досрочного погашения краткосрочных гособлигаций в условиях дефицита госбюджета
25 ноября 2024 г. 16:11
В следующем году в Азербайджане будет профинансировано 169 проектов за счет госинвестиций
В следующем году в Азербайджане будет профинансировано 169 проектов за счет госинвестиций
25 ноября 2024 г. 15:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi