Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 1,6936, курс рубля - на 0,4%, до 0,0281 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6936
|
1 Российский рубль
|
0,0281
|
1 Австралийский доллар
|
1,1824
|
1 Аргентинское песо
|
0,0124
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3327
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1013
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1277
|
1 Чешская крона
|
0,0687
|
100 Чилийских песо
|
0,1895
|
1 Китайский юань
|
0,2479
|
1 Датская крона
|
0,2277
|
1 Грузинский лари
|
0,5948
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0213
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0075
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0115
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1602
|
1 Швейцарский франк
|
1,7627
|
1 Израильский шекель
|
0,5194
|
1 Канадский доллар
|
1,3121
|
1 Кувейтский динар
|
5,5219
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0209
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3799
|
1 Мексиканское песо
|
0,0851
|
1 Молдавский лей
|
0,0880
|
1 Египетский фунт
|
0,0885
|
1 Норвежская крона
|
0,1756
|
100 Узбекских сум
|
0,0156
|
1 Польский злотый
|
0,3572
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2220
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2195
|
1 Турецкая лира
|
0,0935
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0563
|
1 Таджикский сомони
|
0,1663
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,2425
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0534
|
Золото (1 унция)
|
2984,8175
|
Серебро (1 унция)
|
32,7576
|
Платина (1 унция)
|
1509,3280
|
Палладий (1 унция)
|
3642,8705