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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
26 августа 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 1,6936, курс рубля - на 0,4%, до 0,0281 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6936

1 Российский рубль

0,0281

1 Австралийский доллар

1,1824

1 Аргентинское песо

0,0124

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3327

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1013

100 Вон Республики Корея

0,1277

1 Чешская крона

0,0687

100 Чилийских песо

0,1895

1 Китайский юань

0,2479

1 Датская крона

0,2277

1 Грузинский лари

0,5948

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0075

100 Индонезийских рупий

0, 0115

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1602

1 Швейцарский франк

1,7627

1 Израильский шекель

0,5194

1 Канадский доллар

1,3121

1 Кувейтский динар

5,5219

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0209

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,3799

1 Мексиканское песо

0,0851

1 Молдавский лей

0,0880

1 Египетский фунт

0,0885

1 Норвежская крона

0,1756

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3572

1 Сингапурский доллар

1,2220

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2195

1 Турецкая лира

0,0935

1 Тайваньский доллар

0,0563

1 Таджикский сомони

0,1663

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,2425

1 Новозеландский доллар

1,0534

Золото (1 унция)

2984,8175

Серебро (1 унция)

32,7576

Платина (1 унция)

1509,3280

Палладий (1 унция)

3642,8705
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.08.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.08.2022)

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