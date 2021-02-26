Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,17% - до 2,0661 маната, курс рубля на 0,87% - до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0661
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,3321
|
1 Аргентинское песо
|
0,0189
|
1 Белорусский рубль
|
0,6535
|
1 Бразильский реал
|
0,3080
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1129
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1513
|
1 Чешская крона
|
0,0787
|
100 Чилийских песо
|
0,2381
|
1 Китайский юань
|
0,2627
|
1 Датская крона
|
0,2779
|
1 Грузинский лари
|
0,5112
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2192
|
1 Индийская рупия
|
0,0233
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3748
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2045
|
1 Швейцарский франк
|
1,8765
|
1 Израильский шекель
|
0,5159
|
1 Канадский доллар
|
1,3481
|
1 Кувейтский динар
|
5,6196
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0203
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4196
|
1 Мексиканское песо
|
0,0812
|
1 Молдавский лей
|
0,0977
|
1 Египетский фунт
|
0,1084
|
1 Норвежская крона
|
0,1991
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4567
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2795
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4593
|
1 Турецкая лира
|
0,2298
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0609
|
100 Японских йен
|
1,6017
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2496
|
Золото (1 унция)
|
3007,8610
|
Серебро (1 унция)
|
46,4378
|
Платина (1 унция)
|
2079,5760
|
Палладий (1 унция)
|
4120,1710