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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
26 февраля 2021 г. 10:40
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.02.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,17% - до 2,0661 маната, курс рубля на 0,87% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0661

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,3321

1 Аргентинское песо

0,0189

1 Белорусский рубль

0,6535

1 Бразильский реал

0,3080

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1129

100 Вон Республики Корея

0,1513

1 Чешская крона

0,0787

100 Чилийских песо

0,2381

1 Китайский юань

0,2627

1 Датская крона

0,2779

1 Грузинский лари

0,5112

1 Гонконгский доллар

0,2192

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3748

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2045

1 Швейцарский франк

1,8765

1 Израильский шекель

0,5159

1 Канадский доллар

1,3481

1 Кувейтский динар

5,6196

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0203

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4196

1 Мексиканское песо

0,0812

1 Молдавский лей

0,0977

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,1991

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4567

1 Сингапурский доллар

1,2795

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4593

1 Турецкая лира

0,2298

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0609

100 Японских йен

1,6017

1 Новозеландский доллар

1,2496

Золото (1 унция)

3007,8610

Серебро (1 унция)

46,4378

Платина (1 унция)

2079,5760

Палладий (1 унция)

4120,1710
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.02.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.02.2021)

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