    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.01.2026)

    Финансы
    • 26 января, 2026
    • 09:15
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,9%, до 2,0162 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2%, до 2,2434 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0162

    100 российских рублей

    2,2434

    1 австралийский доллар

    1,1754

    1 белорусский рубль

    0,5753

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1181

    1 чешская крона

    0,0831

    1 китайский юань

    0,2444

    1 датская крона

    0,2700

    1 грузинский лари

    0,6311

    1 гонконгский доллар

    0,2181

    1 индийская рупия

    0,0185

    1 британский фунт

    2,3224

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1909

    1 швейцарский франк

    2,1872

    1 израильский шекель

    0,5418

    1 канадский доллар

    1,2426

    1 кувейтский динар

    5,5442

    100 казахстанских тенге

    0,3365

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5277

    1 молдавский лей

    0,1004

    1 норвежская крона

    0,1747

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6075

    1 польский злотый

    0,4785

    1 румынский лей

    0,3957

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3404

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3230

    1 Турецкая лира

    0,0392

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0394

    100 Японских йен

    1,1037

    1 Новозеландский доллар

    1,0131

    Золото

    8619,1785

    Серебро

    183,7189

    Платина

    4868,1625

    Палладий

    3516,1780
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.01.2026)
    CBA currency exchange rates (26.01.2026)

