Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2022)

|
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7717
|
1 Российский рубль
|
0,0280
|
1 Австралийский доллар
|
1,1517
|
1 Аргентинское песо
|
0,0103
|
1 Белорусский рубль
|
0,6732
|
1 Бразильский реал
|
0,3200
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1002
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1288
|
1 Чешская крона
|
0,0726
|
100 Чилийских песо
|
0,1867
|
1 Китайский юань
|
0,2375
|
1 Датская крона
|
0,2382
|
1 Грузинский лари
|
0,6286
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0610
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1635
|
1 Швейцарский франк
|
1,8026
|
1 Израильский шекель
|
0,4975
|
1 Канадский доллар
|
1,2762
|
1 Кувейтский динар
|
5,5279
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0203
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1118
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3816
|
1 Мексиканское песо
|
0,0877
|
1 Молдавский лей
|
0,0886
|
1 Египетский фунт
|
0,0693
|
1 Норвежская крона
|
0,1718
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3770
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2398
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2251
|
1 Турецкая лира
|
0,0913
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0552
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,2281
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0663
|
Золото (1 унция)
|
2989,8750
|
Серебро (1 унция)
|
36,4378
|
Платина (1 унция)
|
1690,2845
|
Палладий (1 унция)
|
3211,9715