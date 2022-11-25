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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 ноября 2022 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,24%, до 1,7717, курс рубля понизился на 0,36%, до 0,0280 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7717

1 Российский рубль

0,0280

1 Австралийский доллар

1,1517

1 Аргентинское песо

0,0103

1 Белорусский рубль

0,6732

1 Бразильский реал

0,3200

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1002

100 Вон Республики Корея

0,1288

1 Чешская крона

0,0726

100 Чилийских песо

0,1867

1 Китайский юань

0,2375

1 Датская крона

0,2382

1 Грузинский лари

0,6286

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0610

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1635

1 Швейцарский франк

1,8026

1 Израильский шекель

0,4975

1 Канадский доллар

1,2762

1 Кувейтский динар

5,5279

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0203

100 Ливанских фунтов

0,1118

1 Малазийский ринггит

0,3816

1 Мексиканское песо

0,0877

1 Молдавский лей

0,0886

1 Египетский фунт

0,0693

1 Норвежская крона

0,1718

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3770

1 Сингапурский доллар

1,2398

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2251

1 Турецкая лира

0,0913

1 Тайваньский доллар

0,0552

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2281

1 Новозеландский доллар

1,0663

Золото (1 унция)

2989,8750

Серебро (1 унция)

36,4378

Платина (1 унция)

1690,2845

Палладий (1 унция)

3211,9715
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.11.2022)

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