Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,24%, до 1,7717, курс рубля понизился на 0,36%, до 0,0280 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7717 1 Российский рубль 0,0280 1 Австралийский доллар 1,1517 1 Аргентинское песо 0,0103 1 Белорусский рубль 0,6732 1 Бразильский реал 0,3200 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1002 100 Вон Республики Корея 0,1288 1 Чешская крона 0,0726 100 Чилийских песо 0,1867 1 Китайский юань 0,2375 1 Датская крона 0,2382 1 Грузинский лари 0,6286 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0610 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1635 1 Швейцарский франк 1,8026 1 Израильский шекель 0,4975 1 Канадский доллар 1,2762 1 Кувейтский динар 5,5279 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0203 100 Ливанских фунтов 0,1118 1 Малазийский ринггит 0,3816 1 Мексиканское песо 0,0877 1 Молдавский лей 0,0886 1 Египетский фунт 0,0693 1 Норвежская крона 0,1718 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3770 1 Сингапурский доллар 1,2398 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2251 1 Турецкая лира 0,0913 1 Тайваньский доллар 0,0552 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2281 1 Новозеландский доллар 1,0663 Золото (1 унция) 2989,8750 Серебро (1 унция) 36,4378 Платина (1 унция) 1690,2845 Палладий (1 унция) 3211,9715 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.11.2022)