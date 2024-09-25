Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/9b02477f-7969-30f0-9af5-a7682bab65b1.jpg https://static.report.az/photo/9b02477f-7969-30f0-9af5-a7682bab65b1.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,54% - до 1,9033 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0183 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,9033 1 Российский рубль 0,0183 1 Австралийский доллар 1,1715 1 Аргентинское песо 0,0018 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3116 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0982 100 Вон Республики Корея 0,1279 1 Чешская крона 0,0759 100 Чилийских песо 0,1868 1 Китайский юань 0,2423 1 Датская крона 0,2552 1 Грузинский лари 0,6239 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,2811 100 Индонезийских рупий 0,0113 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1685 1 Швейцарский франк 2,0183 1 Израильский шекель 0,4517 1 Канадский доллар 1,2660 1 Кувейтский динар 5,5734 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,4120 1 Мексиканское песо 0,0879 1 Молдавский лей 0,0978 1 Египетский фунт 0,0349 1 Норвежская крона 0,1634 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4472 1 Сингапурский доллар 1,3252 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2984 1 Турецкая лира 0,0498 1 Тайваньский доллар 0,0534 1 Таджикский сомони 0,1600 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0411 100 Японских йен 1,1867 1 Новозеландский доллар 1,0768 Золото (1 унция) 4519,9175 Серебро (1 унция) 54,2581 Платина (1 унция) 1677,8745 Палладий (1 унция) 1788,3065 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram