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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 сентября 2024 г. 09:17
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,54% - до 1,9033 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0183 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,9033

1 Российский рубль

0,0183

1 Австралийский доллар

1,1715

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3116

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0982

100 Вон Республики Корея

0,1279

1 Чешская крона

0,0759

100 Чилийских песо

0,1868

1 Китайский юань

0,2423

1 Датская крона

0,2552

1 Грузинский лари

0,6239

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,2811

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1685

1 Швейцарский франк

2,0183

1 Израильский шекель

0,4517

1 Канадский доллар

1,2660

1 Кувейтский динар

5,5734

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,4120

1 Мексиканское песо

0,0879

1 Молдавский лей

0,0978

1 Египетский фунт

0,0349

1 Норвежская крона

0,1634

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4472

1 Сингапурский доллар

1,3252

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2984

1 Турецкая лира

0,0498

1 Тайваньский доллар

0,0534

1 Таджикский сомони

0,1600

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1867

1 Новозеландский доллар

1,0768

Золото (1 унция)

4519,9175

Серебро (1 унция)

54,2581

Платина (1 унция)

1677,8745

Палладий (1 унция)

1788,3065
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.09.2024)

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