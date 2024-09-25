Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,54% - до 1,9033 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0183 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9033
|
1 Российский рубль
|
0,0183
|
1 Австралийский доллар
|
1,1715
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3116
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0982
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1279
|
1 Чешская крона
|
0,0759
|
100 Чилийских песо
|
0,1868
|
1 Китайский юань
|
0,2423
|
1 Датская крона
|
0,2552
|
1 Грузинский лари
|
0,6239
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2183
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2811
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1685
|
1 Швейцарский франк
|
2,0183
|
1 Израильский шекель
|
0,4517
|
1 Канадский доллар
|
1,2660
|
1 Кувейтский динар
|
5,5734
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4120
|
1 Мексиканское песо
|
0,0879
|
1 Молдавский лей
|
0,0978
|
1 Египетский фунт
|
0,0349
|
1 Норвежская крона
|
0,1634
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4472
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3252
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2984
|
1 Турецкая лира
|
0,0498
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0534
|
1 Таджикский сомони
|
0,1600
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1867
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0768
|
Золото (1 унция)
|
4519,9175
|
Серебро (1 унция)
|
54,2581
|
Платина (1 унция)
|
1677,8745
|
Палладий (1 унция)
|
1788,3065