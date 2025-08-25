О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
25 августа 2025 г. 09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,03%, до 1,9897 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,12%, до 2,1090 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9897

100 российских рублей

2,1090

1 австралийский доллар

1,1032

1 белорусский рубль

0,5686

1 болгарский лев

1,0175

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1226

1 чешская крона

0,0810

1 китайский юань

0,2375

1 датская крона

0,2666

1 грузинский лари

0,6292

1 гонконгский доллар

0,2177

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,2968

10 000 иранских риалов

0,0298

1 шведская крона

0,1788

1 швейцарский франк

2,1169

1 израильский шекель

0,5042

1 канадский доллар

1,2288

1 кувейтский динар

5,5667

100 казахстанских тенге

0,3172

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,5027

1 молдавский лей

0,1017

1 норвежская крона

0,1689

100 узбекских сомов

0,0137

100 пакистанских рупий

0,6013

1 польский злотый

0,4666

1 румынский лей

0,3936

1 сербский динар

0,0170

1 сингапурский доллар

1,3260

1 Риал Саудовской Аравии

0,4530

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3181

1 Турецкая лира

0,0415

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1541

1 Новозеландский доллар

0,9971

Золото

5720,7380

Серебро

65,9935

Платина

2306,6620

Палладий

1901,5775
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan’s daily FX rates: Stability for dollar, growth for euro

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi