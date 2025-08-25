Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 1,03%, до 1,9897 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,12%, до 2,1090 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9897
|
100 российских рублей
|
2,1090
|
1 австралийский доллар
|
1,1032
|
1 белорусский рубль
|
0,5686
|
1 болгарский лев
|
1,0175
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1226
|
1 чешская крона
|
0,0810
|
1 китайский юань
|
0,2375
|
1 датская крона
|
0,2666
|
1 грузинский лари
|
0,6292
|
1 гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2968
|
10 000 иранских риалов
|
0,0298
|
1 шведская крона
|
0,1788
|
1 швейцарский франк
|
2,1169
|
1 израильский шекель
|
0,5042
|
1 канадский доллар
|
1,2288
|
1 кувейтский динар
|
5,5667
|
100 казахстанских тенге
|
0,3172
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5027
|
1 молдавский лей
|
0,1017
|
1 норвежская крона
|
0,1689
|
100 узбекских сомов
|
0,0137
|
100 пакистанских рупий
|
0,6013
|
1 польский злотый
|
0,4666
|
1 румынский лей
|
0,3936
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3260
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3181
|
1 Турецкая лира
|
0,0415
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1541
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9971
|
Золото
|
5720,7380
|
Серебро
|
65,9935
|
Платина
|
2306,6620
|
Палладий
|
1901,5775