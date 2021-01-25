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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
25 января 2021 г. 09:57
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.01.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,05% - до 2,0705 маната, курс рубля упал на 1,72% - до 0,0226 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0705

1 Российский рубль

0,0226

1 Австралийский доллар

1,3159

1 Аргентинское песо

0,0196

1 Белорусский рубль

0,6668

1 Бразильский реал

0,3108

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1126

100 Вон Республики Корея

0,1543

1 Чешская крона

0,0793

100 Чилийских песо

0,2335

1 Китайский юань

0,2625

1 Датская крона

0,2783

1 Грузинский лари

0,5152

1 Гонконгский доллар

0,2193

1 Индийская рупия

0,0233

1 Британский фунт стерлингов

2,3300

100 Индонезийских рупий

0,0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2052

1 Швейцарский франк

1,9210

1 Израильский шекель

0,5196

1 Канадский доллар

1,3386

1 Кувейтский динар

5,6127

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0203

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4200

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0973

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,2005

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4561

1 Сингапурский доллар

1,2823

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4522

1 Турецкая лира

0,2291

1 Тайваньский доллар

0,0607

1 Таджикский сомони

0,1506

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0604

100 Японских йен

1,6387

1 Новозеландский доллар

1,2258

Золото (1 унция)

3153,1855

Серебро (1 унция)

43,5271

Платина (1 унция)

1875,3550

Палладий (1 унция)

4003,8230
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (25.01.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.01.2021)

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