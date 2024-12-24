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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
24 декабря 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,43% - до 1,7676 маната, курс 100 российских рублей вырос на 1,71% - до 1,6768 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7676

100 российских рублей

1,6798

1 австралийский доллар

1,0609

1 белорусский рубль

0,4885

1 болгарский лев

0,9041

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1170

1 чешская крона

0,0704

1 китайский юань

0,2329

1 датская крона

0,2369

1 грузинский лари

0,6065

1 гонконгский доллар

0,2188

1 индийская рупия

0,0200

1 британский фунт

2,1318

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1538

1 швейцарский франк

1,8911

1 израильский шекель

0,4633

1 канадский доллар

1,1821

1 кувейтский динар

5,5169

100 казахстанских тенге

0,3261

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4283

1 молдавский лей

0,0926

1 норвежская крона

0,1495

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6104

1 польский злотый

0,4143

1 румынский лей

0,3552

1 сербский динар

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2513

1 Риал Саудовской Аравии

0,4525

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2170

1 Турецкая лира

0,0482

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0404

100 Японских йен

1,0828

1 Новозеландский доллар

0,9597

Золото

4455,1730

Серебро

50,6073

Платина

1605,0550

Палладий

1597,6005
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.12.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.12.2024)

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