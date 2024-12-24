Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,43% - до 1,7676 маната, курс 100 российских рублей вырос на 1,71% - до 1,6768 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7676 100 российских рублей 1,6798 1 австралийский доллар 1,0609 1 белорусский рубль 0,4885 1 болгарский лев 0,9041 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1170 1 чешская крона 0,0704 1 китайский юань 0,2329 1 датская крона 0,2369 1 грузинский лари 0,6065 1 гонконгский доллар 0,2188 1 индийская рупия 0,0200 1 британский фунт 2,1318 10 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1538 1 швейцарский франк 1,8911 1 израильский шекель 0,4633 1 канадский доллар 1,1821 1 кувейтский динар 5,5169 100 казахстанских тенге 0,3261 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4283 1 молдавский лей 0,0926 1 норвежская крона 0,1495 100 узбекских сомов 0,0132 100 пакистанских рупий 0,6104 1 польский злотый 0,4143 1 румынский лей 0,3552 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2513 1 Риал Саудовской Аравии 0,4525 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2170 1 Турецкая лира 0,0482 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0404 100 Японских йен 1,0828 1 Новозеландский доллар 0,9597 Золото 4455,1730 Серебро 50,6073 Платина 1605,0550 Палладий 1597,6005 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.12.2024)