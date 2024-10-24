Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 1,8348 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0177 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8348
|
1 Российский рубль
|
0,0177
|
1 Австралийский доллар
|
1,1301
|
1 Аргентинское песо
|
0,0017
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,2989
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0956
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1233
|
1 Чешская крона
|
0,0726
|
100 Чилийских песо
|
0,1796
|
1 Китайский юань
|
0,2391
|
1 Датская крона
|
0,2460
|
1 Грузинский лари
|
0,6227
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 Индийская рупия
|
0,0202
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1982
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1606
|
1 Швейцарский франк
|
1,9634
|
1 Израильский шекель
|
0,4473
|
1 Канадский доллар
|
1,2298
|
1 Кувейтский динар
|
5,5470
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3906
|
1 Мексиканское песо
|
0,0858
|
1 Молдавский лей
|
0,0951
|
1 Египетский фунт
|
0,0349
|
1 Норвежская крона
|
0,1550
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4222
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2877
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2575
|
1 Турецкая лира
|
0,0496
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0530
|
1 Таджикский сомони
|
0,1592
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1167
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0226
|
Золото (1 унция)
|
4635,0075
|
Серебро (1 унция)
|
57,6649
|
Платина (1 унция)
|
1751,0170
|
Палладий (1 унция)
|
1899,4185