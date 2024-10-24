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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
24 октября 2024 г. 09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,09% - до 1,8348 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0177 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8348

1 Российский рубль

0,0177

1 Австралийский доллар

1,1301

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2989

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0956

100 Вон Республики Корея

0,1233

1 Чешская крона

0,0726

100 Чилийских песо

0,1796

1 Китайский юань

0,2391

1 Датская крона

0,2460

1 Грузинский лари

0,6227

1 Гонконгский доллар

0,2188

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,1982

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1606

1 Швейцарский франк

1,9634

1 Израильский шекель

0,4473

1 Канадский доллар

1,2298

1 Кувейтский динар

5,5470

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3906

1 Мексиканское песо

0,0858

1 Молдавский лей

0,0951

1 Египетский фунт

0,0349

1 Норвежская крона

0,1550

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4222

1 Сингапурский доллар

1,2877

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2575

1 Турецкая лира

0,0496

1 Тайваньский доллар

0,0530

1 Таджикский сомони

0,1592

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1167

1 Новозеландский доллар

1,0226

Золото (1 унция)

4635,0075

Серебро (1 унция)

57,6649

Платина (1 унция)

1751,0170

Палладий (1 унция)

1899,4185
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.10.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.10.2024)

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