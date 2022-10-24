Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,81%, до 1,6741, курс рубля не изменился - 0,0276 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6741
|
1 Российский рубль
|
0,0276
|
1 Австралийский доллар
|
1,0787
|
1 Аргентинское песо
|
0,0111
|
1 Белорусский рубль
|
0,6702
|
1 Бразильский реал
|
0,3292
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0937
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1183
|
1 Чешская крона
|
0,0684
|
100 Чилийских песо
|
0,1749
|
1 Китайский юань
|
0,2344
|
1 Датская крона
|
0,2251
|
1 Грузинский лари
|
0,6182
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9296
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1513
|
1 Швейцарский франк
|
1,7033
|
1 Израильский шекель
|
0,4816
|
1 Канадский доллар
|
1,2427
|
1 Кувейтский динар
|
5,4670
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0207
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3587
|
1 Мексиканское песо
|
0,0852
|
1 Молдавский лей
|
0,0879
|
1 Египетский фунт
|
0,0866
|
1 Норвежская крона
|
0,1614
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3506
|
1 Сингапурский доллар
|
1,1985
|
1 Саудовский риал
|
0,4525
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1636
|
1 Турецкая лира
|
0,0914
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0528
|
1 Таджикский сомони
|
0,1660
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,1417
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9767
|
Золото (1 унция)
|
2818,5405
|
Серебро (1 унция)
|
32,9518
|
Платина (1 унция)
|
1600,7285
|
Палладий (1 унция)
|
3469,1050