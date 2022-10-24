Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/9303dbea-8edf-3672-9fcb-bcd5dedb67c0.jpg https://static.report.az/photo/9303dbea-8edf-3672-9fcb-bcd5dedb67c0.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,81%, до 1,6741, курс рубля не изменился - 0,0276 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6741 1 Российский рубль 0,0276 1 Австралийский доллар 1,0787 1 Аргентинское песо 0,0111 1 Белорусский рубль 0,6702 1 Бразильский реал 0,3292 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0937 100 Вон Республики Корея 0,1183 1 Чешская крона 0,0684 100 Чилийских песо 0,1749 1 Китайский юань 0,2344 1 Датская крона 0,2251 1 Грузинский лари 0,6182 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 1,9296 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1513 1 Швейцарский франк 1,7033 1 Израильский шекель 0,4816 1 Канадский доллар 1,2427 1 Кувейтский динар 5,4670 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0207 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3587 1 Мексиканское песо 0,0852 1 Молдавский лей 0,0879 1 Египетский фунт 0,0866 1 Норвежская крона 0,1614 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,3506 1 Сингапурский доллар 1,1985 1 Саудовский риал 0,4525 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1636 1 Турецкая лира 0,0914 1 Тайваньский доллар 0,0528 1 Таджикский сомони 0,1660 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,1417 1 Новозеландский доллар 0,9767 Золото (1 унция) 2818,5405 Серебро (1 унция) 32,9518 Платина (1 унция) 1600,7285 Палладий (1 унция) 3469,1050 Подпишитесь на наш Telegram канал