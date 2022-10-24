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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
24 октября 2022 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,81%, до 1,6741, курс рубля не изменился - 0,0276 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6741

1 Российский рубль

0,0276

1 Австралийский доллар

1,0787

1 Аргентинское песо

0,0111

1 Белорусский рубль

0,6702

1 Бразильский реал

0,3292

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0937

100 Вон Республики Корея

0,1183

1 Чешская крона

0,0684

100 Чилийских песо

0,1749

1 Китайский юань

0,2344

1 Датская крона

0,2251

1 Грузинский лари

0,6182

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

1,9296

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1513

1 Швейцарский франк

1,7033

1 Израильский шекель

0,4816

1 Канадский доллар

1,2427

1 Кувейтский динар

5,4670

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0207

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3587

1 Мексиканское песо

0,0852

1 Молдавский лей

0,0879

1 Египетский фунт

0,0866

1 Норвежская крона

0,1614

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3506

1 Сингапурский доллар

1,1985

1 Саудовский риал

0,4525

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1636

1 Турецкая лира

0,0914

1 Тайваньский доллар

0,0528

1 Таджикский сомони

0,1660

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,1417

1 Новозеландский доллар

0,9767

Золото (1 унция)

2818,5405

Серебро (1 унция)

32,9518

Платина (1 унция)

1600,7285

Палладий (1 унция)

3469,1050
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.10.2022)

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