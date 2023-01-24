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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
24 января 2023 г. 09:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,17% - до 1,8490 маната, курс рубля - на 0,81% - до 0,0246 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8490

1 Российский рубль

0,0246

1 Австралийский доллар

1,1955

1 Аргентинское песо

0,0092

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3272

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0988

100 Вон Республики Корея

0,1381

1 Чешская крона

0,0775

100 Чилийских песо

0,2088

1 Китайский юань

0,2503

1 Датская крона

0,2486

1 Грузинский лари

0,6426

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,1050

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1661

1 Швейцарский франк

1,8446

1 Израильский шекель

0,5035

1 Канадский доллар

1,2721

1 Кувейтский динар

5,5675

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0198

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,3967

1 Мексиканское песо

0,0904

1 Молдавский лей

0,0899

1 Египетский фунт

0,0569

1 Норвежская крона

0,1733

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3928

1 Сингапурский доллар

0,2888

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2953

1 Турецкая лира

0,0904

1 Тайваньский доллар

0,0560

1 Таджикский сомони

0,1657

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,3047

1 Новозеландский доллар

1,1046

Золото (1 унция)

3286,4910

Серебро (1 унция)

40,0163

Платина (1 унция)

1791,0520

Палладий (1 унция)

2921,1525
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (24.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.01.2023)

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