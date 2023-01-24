Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,17% - до 1,8490 маната, курс рубля - на 0,81% - до 0,0246 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8490
|
1 Российский рубль
|
0,0246
|
1 Австралийский доллар
|
1,1955
|
1 Аргентинское песо
|
0,0092
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3272
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0988
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1381
|
1 Чешская крона
|
0,0775
|
100 Чилийских песо
|
0,2088
|
1 Китайский юань
|
0,2503
|
1 Датская крона
|
0,2486
|
1 Грузинский лари
|
0,6426
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1050
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1661
|
1 Швейцарский франк
|
1,8446
|
1 Израильский шекель
|
0,5035
|
1 Канадский доллар
|
1,2721
|
1 Кувейтский динар
|
5,5675
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0198
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3967
|
1 Мексиканское песо
|
0,0904
|
1 Молдавский лей
|
0,0899
|
1 Египетский фунт
|
0,0569
|
1 Норвежская крона
|
0,1733
|
100 Узбекских сум
|
0,0151
|
1 Польский злотый
|
0,3928
|
1 Сингапурский доллар
|
0,2888
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2953
|
1 Турецкая лира
|
0,0904
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0560
|
1 Таджикский сомони
|
0,1657
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,3047
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1046
|
Золото (1 унция)
|
3286,4910
|
Серебро (1 унция)
|
40,0163
|
Платина (1 унция)
|
1791,0520
|
Палладий (1 унция)
|
2921,1525