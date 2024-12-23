Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,81% - до 1,7752 маната, курс 100 российских рублей вырос на 0,55% - до 1,6516 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7752
|
100 российских рублей
|
1,6516
|
1 австралийский доллар
|
1,0638
|
1 белорусский рубль
|
0,4885
|
1 болгарский лев
|
0,9066
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1173
|
1 чешская крона
|
0,0707
|
1 китайский юань
|
0,2329
|
1 датская крона
|
0,2380
|
1 грузинский лари
|
0,6061
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 индийская рупия
|
0,0200
|
1 британский фунт
|
2,1387
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1544
|
1 швейцарский франк
|
1,9032
|
1 израильский шекель
|
0,4669
|
1 канадский доллар
|
1,1842
|
1 кувейтский динар
|
5,5199
|
100 казахстанских тенге
|
0,3240
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4288
|
1 молдавский лей
|
0,0925
|
1 норвежская крона
|
0,1503
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6108
|
1 польский злотый
|
0,4167
|
1 румынский лей
|
0,3568
|
1 сербский динар
|
0,0152
|
1 сингапурский доллар
|
1,2548
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4525
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2168
|
1 Турецкая лира
|
0,0483
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0405
|
100 Японских йен
|
1,0856
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9618
|
Золото
|
4463,0525
|
Серебро
|
50,4226
|
Платина
|
1593,3335
|
Палладий
|
1569,7120