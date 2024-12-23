Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,81% - до 1,7752 маната, курс 100 российских рублей вырос на 0,55% - до 1,6516 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7752 100 российских рублей 1,6516 1 австралийский доллар 1,0638 1 белорусский рубль 0,4885 1 болгарский лев 0,9066 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1173 1 чешская крона 0,0707 1 китайский юань 0,2329 1 датская крона 0,2380 1 грузинский лари 0,6061 1 гонконгский доллар 0,2188 1 индийская рупия 0,0200 1 британский фунт 2,1387 10 000 иранских риалов 0,0385 1 шведская крона 0,1544 1 швейцарский франк 1,9032 1 израильский шекель 0,4669 1 канадский доллар 1,1842 1 кувейтский динар 5,5199 100 казахстанских тенге 0,3240 1 катарский риал 0,4664 1 киргизский сом 0,0196 100 венгерских форинтов 0,4288 1 молдавский лей 0,0925 1 норвежская крона 0,1503 100 узбекских сомов 0,0132 100 пакистанских рупий 0,6108 1 польский злотый 0,4167 1 румынский лей 0,3568 1 сербский динар 0,0152 1 сингапурский доллар 1,2548 1 Риал Саудовской Аравии 0,4525 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2168 1 Турецкая лира 0,0483 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0405 100 Японских йен 1,0856 1 Новозеландский доллар 0,9618 Золото 4463,0525 Серебро 50,4226 Платина 1593,3335 Палладий 1569,7120 Подпишитесь на наш Telegram канал