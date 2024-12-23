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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 декабря 2024 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,81% - до 1,7752 маната, курс 100 российских рублей вырос на 0,55% - до 1,6516 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7752

100 российских рублей

1,6516

1 австралийский доллар

1,0638

1 белорусский рубль

0,4885

1 болгарский лев

0,9066

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1173

1 чешская крона

0,0707

1 китайский юань

0,2329

1 датская крона

0,2380

1 грузинский лари

0,6061

1 гонконгский доллар

0,2188

1 индийская рупия

0,0200

1 британский фунт

2,1387

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1544

1 швейцарский франк

1,9032

1 израильский шекель

0,4669

1 канадский доллар

1,1842

1 кувейтский динар

5,5199

100 казахстанских тенге

0,3240

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4288

1 молдавский лей

0,0925

1 норвежская крона

0,1503

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6108

1 польский злотый

0,4167

1 румынский лей

0,3568

1 сербский динар

0,0152

1 сингапурский доллар

1,2548

1 Риал Саудовской Аравии

0,4525

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2168

1 Турецкая лира

0,0483

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0405

100 Японских йен

1,0856

1 Новозеландский доллар

0,9618

Золото

4463,0525

Серебро

50,4226

Платина

1593,3335

Палладий

1569,7120
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2024)

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