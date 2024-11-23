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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2024) 09:15
Финансы
23 ноября 2024 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,52% - до 1,7711 маната, курс рубля упал на 2,95% - до 1,6290 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7711

100 российских рублей

1,6290

1 австралийский доллар

1,1053

1 белорусский рубль

0,5104

1 болгарский лев

0,9056

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1209

1 чешская крона

0,0699

1 китайский юань

0,2347

1 датская крона

0,2375

1 грузинский лари

0,6207

1 гонконгский доллар

0,2184

1 индийская рупия

0,0201

1 британский фунт

2.1302

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1540

1 швейцарский франк

1,9018

1 израильский шекель

0,4588

1 канадский доллар

1,2162

1 кувейтский динар

5,5238

100 казахстанских тенге

0,3405

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0197

100 венгерских форинтов

0,4303

1 молдавский лей

0,0932

1 норвежская крона

0,1536

100 узбекских сомов

0,0133

100 пакистанских рупий

0,6118

1 польский злотый

0,4086

1 румынский лей

0,3559

1 сербский динар

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2624

1 Риал Саудовской Аравии

0,4528

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2223

Турецкая лира

0,0492

Туркменский манат

0,4857

Украинская гривна

0,0410

Японская иена

1,0983

Новозеландский доллар

0,9916

Золото

4617,5230

Серебро

53,2878

Платина

1642,7185

Палладий

1720, 1790
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.11.2024)

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