Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,52% - до 1,7711 маната, курс рубля упал на 2,95% - до 1,6290 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7711
|
100 российских рублей
|
1,6290
|
1 австралийский доллар
|
1,1053
|
1 белорусский рубль
|
0,5104
|
1 болгарский лев
|
0,9056
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1209
|
1 чешская крона
|
0,0699
|
1 китайский юань
|
0,2347
|
1 датская крона
|
0,2375
|
1 грузинский лари
|
0,6207
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0201
|
1 британский фунт
|
2.1302
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1540
|
1 швейцарский франк
|
1,9018
|
1 израильский шекель
|
0,4588
|
1 канадский доллар
|
1,2162
|
1 кувейтский динар
|
5,5238
|
100 казахстанских тенге
|
0,3405
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0197
|
100 венгерских форинтов
|
0,4303
|
1 молдавский лей
|
0,0932
|
1 норвежская крона
|
0,1536
|
100 узбекских сомов
|
0,0133
|
100 пакистанских рупий
|
0,6118
|
1 польский злотый
|
0,4086
|
1 румынский лей
|
0,3559
|
1 сербский динар
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
1,2624
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4528
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2223
|
Турецкая лира
|
0,0492
|
Туркменский манат
|
0,4857
|
Украинская гривна
|
0,0410
|
Японская иена
|
1,0983
|
Новозеландский доллар
|
0,9916
|
Золото
|
4617,5230
|
Серебро
|
53,2878
|
Платина
|
1642,7185
|
Палладий
|
1720, 1790