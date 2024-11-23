Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2024)

09:15

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,52% - до 1,7711 маната, курс рубля упал на 2,95% - до 1,6290 маната.