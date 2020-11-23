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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
23 ноября 2020 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1% - до 2,0182 маната, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0182

1 Российский рубль

0.0223

1 Австралийский доллар

1.2433

1 Аргентинское песо

0.0212

1 Белорусский рубль

0.6663

1 Бразильский реал

0.3154

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1105

100 Вон Республики Корея

0.1528

1 Чешская крона

0.0766

100 Чилийских песо

0.2234

1 Китайский юань

0.2590

1 Датская крона

0.2710

1 Грузинский лари

0.5135

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0229

1 Британский фунт стерлингов

2.2637

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1975

1 Швейцарский франк

1.8674

1 Израильский шекель

0.5095

1 Канадский доллар

1.2998

1 Кувейтский динар

5.5616

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0210

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.4154

1 Мексиканское песо

0.0847

1 Молдавский лей

0.0988

1 Египетский фунт

0.1090

1 Норвежская крона

0.1892

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4516

1 Сингапурский доллар

1.2663

1 Саудовский риал

0.4234

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4234

1 Турецкая лира

0.2223

1 Тайваньский доллар

0.0596

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0600

100 Японских йен

1.6385

1 Новозеландский доллар

1.1812

Золото (1 унция)

3183.8280

Серебро (1 унция)

41.2233

Платина (1 унция)

1617.0315

Палладий (1 унция)

3982.5985
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.11.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.11.2020)

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