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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 июля 2025 г. 09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,9949 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,5%, до 2,1634 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9949

100 российских рублей

2,1634

1 австралийский доллар

1,1165

1 белорусский рубль

0,5732

1 болгарский лев

1,0196

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1234

1 чешская крона

0,0810

1 китайский юань

0,2374

1 датская крона

0,2672

1 грузинский лари

0,6278

1 гонконгский доллар

0,2166

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,2997

10 000 иранских риалов

0,0294

1 шведская крона

0,1787

1 швейцарский франк

2,1415

1 израильский шекель

0,5101

1 канадский доллар

1,2500

1 кувейтский динар

5,5703

100 казахстанских тенге

0,3179

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4998

1 молдавский лей

0,1009

1 норвежская крона

0,1688

100 узбекских сомов

0,0134

100 пакистанских рупий

0,5966

1 польский злотый

0,4692

1 румынский лей

0,3936

1 сербский динар

0,0170

1 сингапурский доллар

1,3298

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3271

1 Турецкая лира

0,0420

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0407

100 Японских йен

1,1567

1 Новозеландский доллар

1,0226

Золото

5819,8990

Серебро

66,6871

Платина

2458,4295

Палладий

2171,0955
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.07.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.07.2025)

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