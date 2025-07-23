Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.07.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,9949 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,5%, до 2,1634 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9949
|
100 российских рублей
|
2,1634
|
1 австралийский доллар
|
1,1165
|
1 белорусский рубль
|
0,5732
|
1 болгарский лев
|
1,0196
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1234
|
1 чешская крона
|
0,0810
|
1 китайский юань
|
0,2374
|
1 датская крона
|
0,2672
|
1 грузинский лари
|
0,6278
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0197
|
1 британский фунт
|
2,2997
|
10 000 иранских риалов
|
0,0294
|
1 шведская крона
|
0,1787
|
1 швейцарский франк
|
2,1415
|
1 израильский шекель
|
0,5101
|
1 канадский доллар
|
1,2500
|
1 кувейтский динар
|
5,5703
|
100 казахстанских тенге
|
0,3179
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4998
|
1 молдавский лей
|
0,1009
|
1 норвежская крона
|
0,1688
|
100 узбекских сомов
|
0,0134
|
100 пакистанских рупий
|
0,5966
|
1 польский злотый
|
0,4692
|
1 румынский лей
|
0,3936
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3298
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3271
|
1 Турецкая лира
|
0,0420
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,1567
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0226
|
Золото
|
5819,8990
|
Серебро
|
66,6871
|
Платина
|
2458,4295
|
Палладий
|
2171,0955