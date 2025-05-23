Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9241 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,41%, до 2,1329 маната.