Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9241 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,41%, до 2,1329 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9241
|
100 российских рублей
|
2,1329
|
1 австралийский доллар
|
1,0939
|
1 белорусский рубль
|
0,5655
|
1 болгарский лев
|
0,9836
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1237
|
1 чешская крона
|
0,0773
|
1 китайский юань
|
0,2361
|
1 датская крона
|
0,2579
|
1 грузинский лари
|
0,6213
|
1 гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 индийская рупия
|
0,0198
|
1 британский фунт
|
2,2869
|
10 000 иранских риалов
|
0,0298
|
1 шведская крона
|
0,1769
|
1 швейцарский франк
|
2,0570
|
1 израильский шекель
|
0,4735
|
1 канадский доллар
|
1,2294
|
1 кувейтский динар
|
5,5411
|
100 казахстанских тенге
|
0,3347
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0197
|
100 венгерских форинтов
|
0,4768
|
1 молдавский лей
|
0,0982
|
1 норвежская крона
|
0,1672
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6028
|
1 польский злотый
|
0,4527
|
1 румынский лей
|
0,3802
|
1 сербский динар
|
0,0164
|
1 сингапурский доллар
|
1,3185
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3032
|
1 Турецкая лира
|
0,0436
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
100 Японских йен
|
1,1849
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0060
|
Золото
|
5634,7095
|
Серебро
|
56,4222
|
Платина
|
1850,1015
|
Палладий
|
1722,9670