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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 мая 2025 г. 09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9241 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,41%, до 2,1329 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9241

100 российских рублей

2,1329

1 австралийский доллар

1,0939

1 белорусский рубль

0,5655

1 болгарский лев

0,9836

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1237

1 чешская крона

0,0773

1 китайский юань

0,2361

1 датская крона

0,2579

1 грузинский лари

0,6213

1 гонконгский доллар

0,2171

1 индийская рупия

0,0198

1 британский фунт

2,2869

10 000 иранских риалов

0,0298

1 шведская крона

0,1769

1 швейцарский франк

2,0570

1 израильский шекель

0,4735

1 канадский доллар

1,2294

1 кувейтский динар

5,5411

100 казахстанских тенге

0,3347

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0197

100 венгерских форинтов

0,4768

1 молдавский лей

0,0982

1 норвежская крона

0,1672

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6028

1 польский злотый

0,4527

1 румынский лей

0,3802

1 сербский динар

0,0164

1 сингапурский доллар

1,3185

1 Риал Саудовской Аравии

0,4532

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3032

1 Турецкая лира

0,0436

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0410

100 Японских йен

1,1849

1 Новозеландский доллар

1,0060

Золото

5634,7095

Серебро

56,4222

Платина

1850,1015

Палладий

1722,9670
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.05.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.05.2025)

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