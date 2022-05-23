О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
23 мая 2022 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16%, до 1,8004, курс рубля - на 2,20%, до 0,0279 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8004

1 Российский рубль

0,0279

1 Австралийский доллар

1,2045

1 Аргентинское песо

0,0143

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3483

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1076

100 Вон Республики Корея

0,1339

1 Чешская крона

0,0732

100 Чилийских песо

0,2033

1 Китайский юань

0,2543

1 Датская крона

0,2419

1 Грузинский лари

0,5880

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0219

1 Британский фунт стерлингов

2,1324

100 Индонезийских рупий

0,0116

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1716

1 Швейцарский франк

1,7491

1 Израильский шекель

0,5071

1 Канадский доллар

1,3275

1 Кувейтский динар

5,5495

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0210

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3872

1 Мексиканское песо

0,0856

1 Молдавский лей

0,0894

1 Египетский фунт

0,0930

1 Норвежская крона

0,1755

100 Узбекских сум

0,0153

1 Польский злотый

0,3891

1 Сингапурский доллар

1,2353

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2855

1 Турецкая лира

0,1066

1 Тайваньский доллар

0,0573

1 Таджикский сомони

0,1361

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,3340

1 Новозеландский доллар

1,0971

Золото (1 унция)

3152,8710

Серебро (1 унция)

37,1997

Платина (1 унция)

1640,6530

Палладий (1 унция)

3399,9405
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.05.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.05.2022)

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi