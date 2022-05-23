Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/468905f9-c83d-3ed4-a08a-50e8addf9184.jpg https://static.report.az/photo/468905f9-c83d-3ed4-a08a-50e8addf9184.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16%, до 1,8004, курс рубля - на 2,20%, до 0,0279 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8004 1 Российский рубль 0,0279 1 Австралийский доллар 1,2045 1 Аргентинское песо 0,0143 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3483 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1076 100 Вон Республики Корея 0,1339 1 Чешская крона 0,0732 100 Чилийских песо 0,2033 1 Китайский юань 0,2543 1 Датская крона 0,2419 1 Грузинский лари 0,5880 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0219 1 Британский фунт стерлингов 2,1324 100 Индонезийских рупий 0,0116 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1716 1 Швейцарский франк 1,7491 1 Израильский шекель 0,5071 1 Канадский доллар 1,3275 1 Кувейтский динар 5,5495 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0210 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3872 1 Мексиканское песо 0,0856 1 Молдавский лей 0,0894 1 Египетский фунт 0,0930 1 Норвежская крона 0,1755 100 Узбекских сум 0,0153 1 Польский злотый 0,3891 1 Сингапурский доллар 1,2353 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2855 1 Турецкая лира 0,1066 1 Тайваньский доллар 0,0573 1 Таджикский сомони 0,1361 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,3340 1 Новозеландский доллар 1,0971 Золото (1 унция) 3152,8710 Серебро (1 унция) 37,1997 Платина (1 унция) 1640,6530 Палладий (1 унция) 3399,9405 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (23.05.2022)