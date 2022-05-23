Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.05.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16%, до 1,8004, курс рубля - на 2,20%, до 0,0279 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8004
|
1 Российский рубль
|
0,0279
|
1 Австралийский доллар
|
1,2045
|
1 Аргентинское песо
|
0,0143
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3483
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1076
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1339
|
1 Чешская крона
|
0,0732
|
100 Чилийских песо
|
0,2033
|
1 Китайский юань
|
0,2543
|
1 Датская крона
|
0,2419
|
1 Грузинский лари
|
0,5880
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0219
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1324
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0116
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1716
|
1 Швейцарский франк
|
1,7491
|
1 Израильский шекель
|
0,5071
|
1 Канадский доллар
|
1,3275
|
1 Кувейтский динар
|
5,5495
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0210
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3872
|
1 Мексиканское песо
|
0,0856
|
1 Молдавский лей
|
0,0894
|
1 Египетский фунт
|
0,0930
|
1 Норвежская крона
|
0,1755
|
100 Узбекских сум
|
0,0153
|
1 Польский злотый
|
0,3891
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2353
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2855
|
1 Турецкая лира
|
0,1066
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0573
|
1 Таджикский сомони
|
0,1361
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,3340
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0971
|
Золото (1 унция)
|
3152,8710
|
Серебро (1 унция)
|
37,1997
|
Платина (1 унция)
|
1640,6530
|
Палладий (1 унция)
|
3399,9405