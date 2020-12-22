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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2020) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,32%
Финансы
22 декабря 2020 г. 11:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 2,0783 маната, курс рубля упал на 0,87% - до 0,0227 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0783

1 Российский рубль

0.0227

1 Австралийский доллар

1.2855

1 Аргентинское песо

0.0204

1 Белорусский рубль

0.6696

1 Бразильский реал

0.3316

1 Дирхам ОАЭ

0.4629

1 Южноафриканский рэнд

0.1160

100 Вон Республики Корея

0.1535

1 Чешская крона

0.0793

100 Чилийских песо

0.2334

1 Китайский юань

0.2595

1 Датская крона

0.2794

1 Грузинский лари

0.5211

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0230

1 Британский фунт стерлингов

2.2775

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2058

1 Швейцарский франк

1.9177

1 Израильский шекель

0.5239

1 Канадский доллар

1.3208

1 Кувейтский динар

5.5753

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0201

100 Ливанских фунтов

0.1122

1 Малазийский ринггит

0.4188

1 Мексиканское песо

0.0847

1 Молдавский лей

0.0988

1 Египетский фунт

0.1085

1 Норвежская крона

0.1966

100 Узбекских сум

0.0162

1 Польский злотый

0.4624

1 Сингапурский доллар

1.2726

1 Саудовский риал

0.4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4430

1 Турецкая лира

0.2222

1 Тайваньский доллар

0.0603

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0605

100 Японских йен

1.6435

1 Новозеландский доллар

1.2003

Золото (1 унция)

3198.3205

Серебро (1 унция)

44.8725

Платина (1 унция)

1709.5625

Палладий (1 унция)

3965.8790
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.12.2020)

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