Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 2,0783 маната, курс рубля упал на 0,87% - до 0,0227 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0783
|
1 Российский рубль
|
0.0227
|
1 Австралийский доллар
|
1.2855
|
1 Аргентинское песо
|
0.0204
|
1 Белорусский рубль
|
0.6696
|
1 Бразильский реал
|
0.3316
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1160
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1535
|
1 Чешская крона
|
0.0793
|
100 Чилийских песо
|
0.2334
|
1 Китайский юань
|
0.2595
|
1 Датская крона
|
0.2794
|
1 Грузинский лари
|
0.5211
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0230
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2775
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2058
|
1 Швейцарский франк
|
1.9177
|
1 Израильский шекель
|
0.5239
|
1 Канадский доллар
|
1.3208
|
1 Кувейтский динар
|
5.5753
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4188
|
1 Мексиканское песо
|
0.0847
|
1 Молдавский лей
|
0.0988
|
1 Египетский фунт
|
0.1085
|
1 Норвежская крона
|
0.1966
|
100 Узбекских сум
|
0.0162
|
1 Польский злотый
|
0.4624
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2726
|
1 Саудовский риал
|
0.4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4430
|
1 Турецкая лира
|
0.2222
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0603
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0605
|
100 Японских йен
|
1.6435
|
1 Новозеландский доллар
|
1.2003
|
Золото (1 унция)
|
3198.3205
|
Серебро (1 унция)
|
44.8725
|
Платина (1 унция)
|
1709.5625
|
Палладий (1 унция)
|
3965.8790