Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,7439 маната, курс рубля не изменился - 0,280 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7439
|
1 Российский рубль
|
0,0280
|
1 Австралийский доллар
|
1,1257
|
1 Аргентинское песо
|
0,0104
|
1 Белорусский рубль
|
0,6731
|
1 Бразильский реал
|
0,3202
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0984
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1257
|
1 Чешская крона
|
0,0717
|
100 Чилийских песо
|
0,1805
|
1 Китайский юань
|
0,2377
|
1 Датская крона
|
0,2345
|
1 Грузинский лари
|
0,6262
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0151
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1590
|
1 Швейцарский франк
|
1,7768
|
1 Израильский шекель
|
0,4897
|
1 Канадский доллар
|
1,2660
|
1 Кувейтский динар
|
5,5150
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3713
|
1 Мексиканское песо
|
0,0872
|
1 Молдавский лей
|
0,0870
|
1 Египетский фунт
|
0,0694
|
1 Норвежская крона
|
0,1661
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3713
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2317
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2169
|
1 Турецкая лира
|
0,0913
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0546
|
1 Таджикский сомони
|
0,1679
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1995
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0409
|
Золото (1 унция)
|
2966,1005
|
Серебро (1 унция)
|
35,9359
|
Платина (1 унция)
|
1692,9620
|
Палладий (1 унция)
|
3212,7620