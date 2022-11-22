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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,7439 маната, курс рубля не изменился - 0,280 маната.
Финансы
22 ноября 2022 г. 09:38
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,7439 маната, курс рубля не изменился - 0,280 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7439

1 Российский рубль

0,0280

1 Австралийский доллар

1,1257

1 Аргентинское песо

0,0104

1 Белорусский рубль

0,6731

1 Бразильский реал

0,3202

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0984

100 Вон Республики Корея

0,1257

1 Чешская крона

0,0717

100 Чилийских песо

0,1805

1 Китайский юань

0,2377

1 Датская крона

0,2345

1 Грузинский лари

0,6262

1 Гонконгский доллар

0,2177

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0151

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1590

1 Швейцарский франк

1,7768

1 Израильский шекель

0,4897

1 Канадский доллар

1,2660

1 Кувейтский динар

5,5150

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,3713

1 Мексиканское песо

0,0872

1 Молдавский лей

0,0870

1 Египетский фунт

0,0694

1 Норвежская крона

0,1661

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3713

1 Сингапурский доллар

1,2317

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2169

1 Турецкая лира

0,0913

1 Тайваньский доллар

0,0546

1 Таджикский сомони

0,1679

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1995

1 Новозеландский доллар

1,0409

Золото (1 унция)

2966,1005

Серебро (1 унция)

35,9359

Платина (1 унция)

1692,9620

Палладий (1 унция)

3212,7620
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.11.2022)

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