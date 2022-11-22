Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,7439 маната, курс рубля не изменился - 0,280 маната.

https://static.report.az/photo/3632039b-c8b8-3f8e-90c2-8ddd76bef2f5.jpg https://static.report.az/photo/3632039b-c8b8-3f8e-90c2-8ddd76bef2f5.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,21% - до 1,7439 маната, курс рубля не изменился - 0,280 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,7439 1 Российский рубль 0,0280 1 Австралийский доллар 1,1257 1 Аргентинское песо 0,0104 1 Белорусский рубль 0,6731 1 Бразильский реал 0,3202 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0984 100 Вон Республики Корея 0,1257 1 Чешская крона 0,0717 100 Чилийских песо 0,1805 1 Китайский юань 0,2377 1 Датская крона 0,2345 1 Грузинский лари 0,6262 1 Гонконгский доллар 0,2177 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0151 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1590 1 Швейцарский франк 1,7768 1 Израильский шекель 0,4897 1 Канадский доллар 1,2660 1 Кувейтский динар 5,5150 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,3713 1 Мексиканское песо 0,0872 1 Молдавский лей 0,0870 1 Египетский фунт 0,0694 1 Норвежская крона 0,1661 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3713 1 Сингапурский доллар 1,2317 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2169 1 Турецкая лира 0,0913 1 Тайваньский доллар 0,0546 1 Таджикский сомони 0,1679 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1995 1 Новозеландский доллар 1,0409 Золото (1 унция) 2966,1005 Серебро (1 унция) 35,9359 Платина (1 унция) 1692,9620 Палладий (1 унция) 3212,7620 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.11.2022)