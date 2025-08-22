О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 августа 2025 г. 09:21
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,53%, до 1,9694 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,02%, до 2,1115 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9694

100 российских рублей

2,1115

1 австралийский доллар

1,0913

1 белорусский рубль

0,5686

1 болгарский лев

1,0096

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1220

1 чешская крона

0,0801

1 китайский юань

0,2366

1 датская крона

0,2638

1 грузинский лари

0,6294

1 гонконгский доллар

0,2175

1 индийская рупия

0,0194

1 британский фунт

2,2769

10 000 иранских риалов

0,0295

1 шведская крона

0,1764

1 швейцарский франк

2,0979

1 израильский шекель

0,4991

1 канадский доллар

1,2217

1 кувейтский динар

5,5612

100 казахстанских тенге

0,3162

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4970

1 молдавский лей

0,1019

1 норвежская крона

0,1667

100 узбекских сомов

0,0136

100 пакистанских рупий

0,6001

1 польский злотый

0,4628

1 румынский лей

0,3897

1 сербский динар

0,0168

1 сингапурский доллар

1,3179

1 Риал Саудовской Аравии

0,4530

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3233

1 Турецкая лира

0,0415

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1429

1 Новозеландский доллар

0,9871

Золото

5658,0505

Серебро

64,6942

Платина

2288,6250

Палладий

1897,7100
