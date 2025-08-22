Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,53%, до 1,9694 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,02%, до 2,1115 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9694
|
100 российских рублей
|
2,1115
|
1 австралийский доллар
|
1,0913
|
1 белорусский рубль
|
0,5686
|
1 болгарский лев
|
1,0096
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1220
|
1 чешская крона
|
0,0801
|
1 китайский юань
|
0,2366
|
1 датская крона
|
0,2638
|
1 грузинский лари
|
0,6294
|
1 гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2769
|
10 000 иранских риалов
|
0,0295
|
1 шведская крона
|
0,1764
|
1 швейцарский франк
|
2,0979
|
1 израильский шекель
|
0,4991
|
1 канадский доллар
|
1,2217
|
1 кувейтский динар
|
5,5612
|
100 казахстанских тенге
|
0,3162
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4970
|
1 молдавский лей
|
0,1019
|
1 норвежская крона
|
0,1667
|
100 узбекских сомов
|
0,0136
|
100 пакистанских рупий
|
0,6001
|
1 польский злотый
|
0,4628
|
1 румынский лей
|
0,3897
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3179
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3233
|
1 Турецкая лира
|
0,0415
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1429
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9871
|
Золото
|
5658,0505
|
Серебро
|
64,6942
|
Платина
|
2288,6250
|
Палладий
|
1897,7100