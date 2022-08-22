Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,37%, до 1,7065, курс рубля повысился на 1,06%, до 0,0286 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7065 1 Российский рубль 0,0286 1 Австралийский доллар 1,1727 1 Аргентинское песо 0,0125 1 Белорусский рубль 0,6736 1 Бразильский реал 0,3288 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1000 100 Вон Республики Корея 0,1269 1 Чешская крона 0,0693 100 Чилийских песо 0,1803 1 Китайский юань 0,2490 1 Датская крона 0,2295 1 Грузинский лари 0,6088 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0213 1 Британский фунт стерлингов 2,0111 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1606 1 Швейцарский франк 1,7727 1 Израильский шекель 0,5207 1 Канадский доллар 1,3087 1 Кувейтский динар 5,5285 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0208 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,3794 1 Мексиканское песо 0,0842 1 Молдавский лей 0,0886 1 Египетский фунт 0,0888 1 Норвежская крона 0,1733 100 Узбекских сум 0,0156 1 Польский злотый 0,3594 1 Сингапурский доллар 1,2204 1 Саудовский риал 0,4527 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2255 1 Турецкая лира 0,0939 1 Тайваньский доллар 0,0565 1 Таджикский сомони 0,1660 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0464 100 Японских йен 1,2388 1 Новозеландский доллар 1,0541 Золото (1 унция) 2966,4235 Серебро (1 унция) 32,3909 Платина (1 унция) 1527,9600 Палладий (1 унция) 3649,6195 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.08.2022)