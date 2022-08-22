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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
22 августа 2022 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.08.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,37%, до 1,7065, курс рубля повысился на 1,06%, до 0,0286 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7065

1 Российский рубль

0,0286

1 Австралийский доллар

1,1727

1 Аргентинское песо

0,0125

1 Белорусский рубль

0,6736

1 Бразильский реал

0,3288

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1000

100 Вон Республики Корея

0,1269

1 Чешская крона

0,0693

100 Чилийских песо

0,1803

1 Китайский юань

0,2490

1 Датская крона

0,2295

1 Грузинский лари

0,6088

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0213

1 Британский фунт стерлингов

2,0111

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1606

1 Швейцарский франк

1,7727

1 Израильский шекель

0,5207

1 Канадский доллар

1,3087

1 Кувейтский динар

5,5285

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0208

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,3794

1 Мексиканское песо

0,0842

1 Молдавский лей

0,0886

1 Египетский фунт

0,0888

1 Норвежская крона

0,1733

100 Узбекских сум

0,0156

1 Польский злотый

0,3594

1 Сингапурский доллар

1,2204

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2255

1 Турецкая лира

0,0939

1 Тайваньский доллар

0,0565

1 Таджикский сомони

0,1660

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0464

100 Японских йен

1,2388

1 Новозеландский доллар

1,0541

Золото (1 унция)

2966,4235

Серебро (1 унция)

32,3909

Платина (1 унция)

1527,9600

Палладий (1 унция)

3649,6195
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.08.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.08.2022)

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