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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
22 апреля 2021 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 2,0459 маната, курс рубля на 0,45% - до 0,0222 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0459

1 Российский рубль

0,0222

1 Австралийский доллар

1,3168

1 Аргентинское песо

0,0183

1 Белорусский рубль

0,6557

1 Бразильский реал

0,3052

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1192

100 Вон Республики Корея

0,1523

1 Чешская крона

0,0791

100 Чилийских песо

0,2440

1 Китайский юань

0,2621

1 Датская крона

0,2751

1 Грузинский лари

0,4921

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,3685

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2022

1 Швейцарский франк

1,8552

1 Израильский шекель

0,5210

1 Канадский доллар

1,3592

1 Кувейтский динар

5,6442

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4136

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0943

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,2039

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4490

1 Сингапурский доллар

1,2704

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4368

1 Турецкая лира

0,2073

1 Тайваньский доллар

0,0605

1 Таджикский сомони

0,1503

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0606

100 Японских йен

1,5744

1 Новозеландский доллар

1,2226

Золото (1 унция)

3044,1815

Серебро (1 унция)

44,9789

Платина (1 унция)

2062,8905

Палладий (1 унция)

4882,3320
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (22.04.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.04.2021)

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