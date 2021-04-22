Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.04.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06% - до 2,0459 маната, курс рубля на 0,45% - до 0,0222 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0459
|
1 Российский рубль
|
0,0222
|
1 Австралийский доллар
|
1,3168
|
1 Аргентинское песо
|
0,0183
|
1 Белорусский рубль
|
0,6557
|
1 Бразильский реал
|
0,3052
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1192
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1523
|
1 Чешская крона
|
0,0791
|
100 Чилийских песо
|
0,2440
|
1 Китайский юань
|
0,2621
|
1 Датская крона
|
0,2751
|
1 Грузинский лари
|
0,4921
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2190
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3685
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2022
|
1 Швейцарский франк
|
1,8552
|
1 Израильский шекель
|
0,5210
|
1 Канадский доллар
|
1,3592
|
1 Кувейтский динар
|
5,6442
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4136
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0943
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,2039
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4490
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2704
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4368
|
1 Турецкая лира
|
0,2073
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0605
|
1 Таджикский сомони
|
0,1503
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0606
|
100 Японских йен
|
1,5744
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2226
|
Золото (1 унция)
|
3044,1815
|
Серебро (1 унция)
|
44,9789
|
Платина (1 унция)
|
2062,8905
|
Палладий (1 унция)
|
4882,3320