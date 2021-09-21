Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/33ac34bd-5a00-392e-a516-35ad045d85ce.jpg https://static.report.az/photo/33ac34bd-5a00-392e-a516-35ad045d85ce.jpg