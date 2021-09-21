Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,9944, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9944
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,2362
|
1 Аргентинское песо
|
0,0173
|
1 Белорусский рубль
|
0,6806
|
1 Бразильский реал
|
0,3193
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1152
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1437
|
1 Чешская крона
|
0,0783
|
100 Чилийских песо
|
0,2156
|
1 Китайский юань
|
0, 2629
|
1 Датская крона
|
0,2682
|
1 Грузинский лари
|
0, 5466
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3239
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0119
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1962
|
1 Швейцарский франк
|
1,8328
|
1 Израильский шекель
|
0, 5291
|
1 Канадский доллар
|
1,3312
|
1 Кувейтский динар
|
5,6472
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1127
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4058
|
1 Мексиканское песо
|
0,0846
|
1 Молдавский лей
|
0,0963
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,1955
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4331
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2581
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4119
|
1 Турецкая лира
|
0,1961
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0613
|
1 Таджикский сомони
|
0,1506
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0638
|
100 Японских йен
|
1,5512
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1938
|
Золото (1 унция)
|
2995,0855
|
Серебро (1 унция)
|
37,8655
|
Платина (1 унция)
|
1567,6890
|
Палладий (1 унция)
|
3241,0670