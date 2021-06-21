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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 июня 2021 г. 09:31
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,48% - до 2,0161, курс рубля на 0,85% - 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0161

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2730

1 Аргентинское песо

0,0178

1 Белорусский рубль

0,6765

1 Бразильский реал

0,3340

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1181

100 Вон Республики Корея

0,1494

1 Чешская крона

0,0788

100 Чилийских песо

0,2271

1 Китайский юань

0,2628

1 Датская крона

0,2711

1 Грузинский лари

0,5373

1 Гонконгский доллар

0,2190

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3452

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1973

1 Швейцарский франк

1,8423

1 Израильский шекель

0,5186

1 Канадский доллар

1,3631

1 Кувейтский динар

5,6425

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1122

1 Малазийский ринггит

0,4097

1 Мексиканское песо

0,0821

1 Молдавский лей

0,0951

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,1958

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4429

1 Сингапурский доллар

1,2623

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4288

1 Турецкая лира

0,1938

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1502

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0623

100 Японских йен

1,5485

1 Новозеландский доллар

1,1821

Золото (1 унция)

3016,8455

Серебро (1 унция)

43,9812

Платина (1 унция)

1764,5150

Палладий (1 унция)

4245,1295
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.06.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.06.2021)

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