Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.06.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,48% - до 2,0161, курс рубля на 0,85% - 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0161
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
1,2730
|
1 Аргентинское песо
|
0,0178
|
1 Белорусский рубль
|
0,6765
|
1 Бразильский реал
|
0,3340
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1181
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1494
|
1 Чешская крона
|
0,0788
|
100 Чилийских песо
|
0,2271
|
1 Китайский юань
|
0,2628
|
1 Датская крона
|
0,2711
|
1 Грузинский лари
|
0,5373
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2190
|
1 Индийская рупия
|
0,0229
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3452
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1973
|
1 Швейцарский франк
|
1,8423
|
1 Израильский шекель
|
0,5186
|
1 Канадский доллар
|
1,3631
|
1 Кувейтский динар
|
5,6425
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1122
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4097
|
1 Мексиканское песо
|
0,0821
|
1 Молдавский лей
|
0,0951
|
1 Египетский фунт
|
0,1085
|
1 Норвежская крона
|
0,1958
|
100 Узбекских сум
|
0,0161
|
1 Польский злотый
|
0,4429
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2623
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4288
|
1 Турецкая лира
|
0,1938
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0608
|
1 Таджикский сомони
|
0,1502
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0623
|
100 Японских йен
|
1,5485
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1821
|
Золото (1 унция)
|
3016,8455
|
Серебро (1 унция)
|
43,9812
|
Платина (1 унция)
|
1764,5150
|
Палладий (1 унция)
|
4245,1295