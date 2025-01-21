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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2025) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
21 января 2025 г. 09:10
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,9% - до 1,7664 маната, курс 100 российских рублей повысился на 3% - до 1,6896 маната.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7664

100 российских рублей

1,6896

1 австралийский доллар

1,0624

1 белорусский рубль

0,4868

1 болгарский лев

0,9032

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1182

1 чешская крона

0,0701

1 китайский юань

0,2339

1 датская крона

0,2367

1 грузинский лари

0,5970

1 гонконгский доллар

0,2185

1 индийская рупия

0,0197

1 британский фунт

2,0910

10 000 иранских риалов

0,0293

1 шведская крона

0,1540

1 швейцарский франк

1,8744

1 израильский шекель

0,4764

1 канадский доллар

1,1792

1 кувейтский динар

5,5154

100 казахстанских тенге

0,3208

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,4294

1 молдавский лей

0,0905

1 норвежская крона

0,1500

100 узбекских сомов

0,0131

100 пакистанских рупий

0,6098

1 польский злотый

0,4150

1 румынский лей

0,3549

1 сербский динар

0,0151

1 сингапурский доллар

1,2523

1 Риал Саудовской Аравии

0,4531

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2064

1 Турецкая лира

0,0478

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0403

100 Японских йен

1,0966

1 Новозеландский доллар

0,9614

Золото

4636,9795

Серебро

52,0394

Платина

1611,7955

Палладий

1600,1930
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.01.2025)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.01.2025)

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