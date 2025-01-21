Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,9% - до 1,7664 маната, курс 100 российских рублей повысился на 3% - до 1,6896 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7664
|
100 российских рублей
|
1,6896
|
1 австралийский доллар
|
1,0624
|
1 белорусский рубль
|
0,4868
|
1 болгарский лев
|
0,9032
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1182
|
1 чешская крона
|
0,0701
|
1 китайский юань
|
0,2339
|
1 датская крона
|
0,2367
|
1 грузинский лари
|
0,5970
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0197
|
1 британский фунт
|
2,0910
|
10 000 иранских риалов
|
0,0293
|
1 шведская крона
|
0,1540
|
1 швейцарский франк
|
1,8744
|
1 израильский шекель
|
0,4764
|
1 канадский доллар
|
1,1792
|
1 кувейтский динар
|
5,5154
|
100 казахстанских тенге
|
0,3208
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,4294
|
1 молдавский лей
|
0,0905
|
1 норвежская крона
|
0,1500
|
100 узбекских сомов
|
0,0131
|
100 пакистанских рупий
|
0,6098
|
1 польский злотый
|
0,4150
|
1 румынский лей
|
0,3549
|
1 сербский динар
|
0,0151
|
1 сингапурский доллар
|
1,2523
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4531
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2064
|
1 Турецкая лира
|
0,0478
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0403
|
100 Японских йен
|
1,0966
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9614
|
Золото
|
4636,9795
|
Серебро
|
52,0394
|
Платина
|
1611,7955
|
Палладий
|
1600,1930