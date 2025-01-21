Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2025)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (21.01.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,9% - до 1,7664 маната, курс 100 российских рублей повысился на 3% - до 1,6896 маната. Валюта Курс 1 доллар США 1,7000 1 евро 1,7664 100 российских рублей 1,6896 1 австралийский доллар 1,0624 1 белорусский рубль 0,4868 1 болгарский лев 0,9032 1 дирхам ОАЭ 0,4628 100 южнокорейских вон 0,1182 1 чешская крона 0,0701 1 китайский юань 0,2339 1 датская крона 0,2367 1 грузинский лари 0,5970 1 гонконгский доллар 0,2185 1 индийская рупия 0,0197 1 британский фунт 2,0910 10 000 иранских риалов 0,0293 1 шведская крона 0,1540 1 швейцарский франк 1,8744 1 израильский шекель 0,4764 1 канадский доллар 1,1792 1 кувейтский динар 5,5154 100 казахстанских тенге 0,3208 1 катарский риал 0,4663 1 киргизский сом 0,0195 100 венгерских форинтов 0,4294 1 молдавский лей 0,0905 1 норвежская крона 0,1500 100 узбекских сомов 0,0131 100 пакистанских рупий 0,6098 1 польский злотый 0,4150 1 румынский лей 0,3549 1 сербский динар 0,0151 1 сингапурский доллар 1,2523 1 Риал Саудовской Аравии 0,4531 1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ) 2,2064 1 Турецкая лира 0,0478 1 Туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0403 100 Японских йен 1,0966 1 Новозеландский доллар 0,9614 Золото 4636,9795 Серебро 52,0394 Платина 1611,7955 Палладий 1600,1930 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (21.01.2025)