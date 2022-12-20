Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,02% до 1,8034 маната, курс рубля снизился на 3,1% до 0,0253 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8034 1 Российский рубль 0,0253 1 Австралийский доллар 1,1313 1 Аргентинское песо 0,0098 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3208 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0975 100 Вон Республики Корея 0,1314 1 Чешская крона 0,0744 100 Чилийских песо 0,1911 1 Китайский юань 0,2433 1 Датская крона 0,2425 1 Грузинский лари 0,6393 1 Гонконгский доллар 0,2184 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,0636 100 Индонезийских рупий 0,0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1633 1 Швейцарский франк 1,8304 1 Израильский шекель 0,4916 1 Канадский доллар 1,2431 1 Кувейтский динар 5,5497 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,3833 1 Мексиканское песо 0,0855 1 Молдавский лей 0,0879 1 Египетский фунт 0,0688 1 Норвежская крона 0,1713 100 Узбекских сум 0,0151 1 Польский злотый 0,3842 1 Сингапурский доллар 1,2539 1 Саудовский риал 0,4522 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2599 1 Турецкая лира 0,0912 1 Тайваньский доллар 0,0552 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,2763 1 Новозеландский доллар 1,0853 Золото (1 унция) 3044,4875 Серебро (1 унция) 39,0214 Платина (1 унция) 1672,8000 Палладий (1 унция) 2866,6250 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.12.2022)