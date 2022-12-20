О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 декабря 2022 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.12.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,02% до 1,8034 маната, курс рубля снизился на 3,1% до 0,0253 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8034

1 Российский рубль

0,0253

1 Австралийский доллар

1,1313

1 Аргентинское песо

0,0098

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3208

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0975

100 Вон Республики Корея

0,1314

1 Чешская крона

0,0744

100 Чилийских песо

0,1911

1 Китайский юань

0,2433

1 Датская крона

0,2425

1 Грузинский лари

0,6393

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,0636

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1633

1 Швейцарский франк

1,8304

1 Израильский шекель

0,4916

1 Канадский доллар

1,2431

1 Кувейтский динар

5,5497

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,3833

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0879

1 Египетский фунт

0,0688

1 Норвежская крона

0,1713

100 Узбекских сум

0,0151

1 Польский злотый

0,3842

1 Сингапурский доллар

1,2539

1 Саудовский риал

0,4522

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2599

1 Турецкая лира

0,0912

1 Тайваньский доллар

0,0552

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,2763

1 Новозеландский доллар

1,0853

Золото (1 унция)

3044,4875

Серебро (1 унция)

39,0214

Платина (1 унция)

1672,8000

Палладий (1 унция)

2866,6250
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.12.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.12.2022)

Другие новости из категории

Золото продемонстрировало стабильность на фоне действий мировых регуляторов
Золото продемонстрировало стабильность на фоне действий мировых регуляторов
20 декабря 2022 г. 10:02
Банк Англии представил дизайн купюр с изображением Карла III
Банк Англии представил дизайн купюр с изображением Карла III
20 декабря 2022 г. 09:54
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.12.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.12.2022)
20 декабря 2022 г. 09:22
ЦБ Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,65% четвертый месяц подряд
ЦБ Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,65% четвертый месяц подряд
20 декабря 2022 г. 09:13
Доллар поднялся выше 68 руб., евро - выше 72 руб. впервые с 11 мая
Доллар поднялся выше 68 руб., евро - выше 72 руб. впервые с 11 мая
19 декабря 2022 г. 17:07
Названа дата аукциона по облигациям НКО Viator Mikrokredit Azerbaijan
Названа дата аукциона по облигациям НКО Viator Mikrokredit Azerbaijan
19 декабря 2022 г. 15:30
S&P понизило прогноз роста экономики развивающихся рынков
S&P понизило прогноз роста экономики развивающихся рынков
19 декабря 2022 г. 15:23
Инвестиционная компания CPM-İnvest удвоит уставный капитал
Инвестиционная компания CPM-İnvest удвоит уставный капитал
19 декабря 2022 г. 13:35
Министр: 2022 год запомнится положительными тенденциями к диверсификации экономики Азербайджана
Министр: 2022 год запомнится положительными тенденциями к диверсификации экономики Азербайджана
19 декабря 2022 г. 12:07
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2022)
19 декабря 2022 г. 09:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi