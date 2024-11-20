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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 ноября 2024 г. 09:26
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,8007 маната, курс рубля повысился на 0,2% - до 1,7043 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8007

1 Российский рубль

1,7043

1 Австралийский доллар

1,1097

1 Аргентинское песо

0,5104

1 Белорусский рубль

0,9210

1 Бразильский реал

0,4628

1 Дирхам ОАЭ

0,1223

1 Южноафриканский рэнд

0,0712

100 Вон Республики Корея

0,2347

1 Чешская крона

0,2414

100 Чилийских песо

0,6187

1 Китайский юань

0,2184

1 Датская крона

0,0201

1 Грузинский лари

2,1568

1 Гонконгский доллар

0,0385

1 Индийская рупия

0,1556

1 Британский фунт стерлингов

1,9243

100 Индонезийских рупий

0,4543

100 Иранских риалов

1,2180

1 Шведская крона

5,5293

1 Швейцарский франк

0,3421

1 Израильский шекель

0,4662

1 Канадский доллар

0,0197

1 Кувейтский динар

0,4410

1 Казахстанский тенге

0,0937

1 Киргизский сом

0,1547

100 Ливанских фунтов

0,0132

1 Малазийский ринггит

0,6115

1 Мексиканское песо

0,4155

1 Молдавский лей

0,3619

1 Египетский фунт

0,0154

1 Норвежская крона

1,2699

100 Узбекских сумов

0,4528

1 Польский злотый

2,2343

1 Сингапурский доллар

0,0493

1 Саудовский риал

0,4857

1 СДР (спец. права заимствования)

0,0412

1 Турецкая лира

1,0963

1 Тайваньский доллар

1,0043

1 Таджикский сомони

4482,1775

1 Новый туркменский манат

53,0213

1 Украинская гривна

1658,8175

100 Японских йен

1764,1750

1 Новозеландский доллар

Золото (1 унция)

Серебро (1 унция)

Платина (1 унция)

Палладий (1 унция)
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.11.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.11.2024)

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