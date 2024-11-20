Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,8007 маната, курс рубля повысился на 0,2% - до 1,7043 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8007 1 Российский рубль 1,7043 1 Австралийский доллар 1,1097 1 Аргентинское песо 0,5104 1 Белорусский рубль 0,9210 1 Бразильский реал 0,4628 1 Дирхам ОАЭ 0,1223 1 Южноафриканский рэнд 0,0712 100 Вон Республики Корея 0,2347 1 Чешская крона 0,2414 100 Чилийских песо 0,6187 1 Китайский юань 0,2184 1 Датская крона 0,0201 1 Грузинский лари 2,1568 1 Гонконгский доллар 0,0385 1 Индийская рупия 0,1556 1 Британский фунт стерлингов 1,9243 100 Индонезийских рупий 0,4543 100 Иранских риалов 1,2180 1 Шведская крона 5,5293 1 Швейцарский франк 0,3421 1 Израильский шекель 0,4662 1 Канадский доллар 0,0197 1 Кувейтский динар 0,4410 1 Казахстанский тенге 0,0937 1 Киргизский сом 0,1547 100 Ливанских фунтов 0,0132 1 Малазийский ринггит 0,6115 1 Мексиканское песо 0,4155 1 Молдавский лей 0,3619 1 Египетский фунт 0,0154 1 Норвежская крона 1,2699 100 Узбекских сумов 0,4528 1 Польский злотый 2,2343 1 Сингапурский доллар 0,0493 1 Саудовский риал 0,4857 1 СДР (спец. права заимствования) 0,0412 1 Турецкая лира 1,0963 1 Тайваньский доллар 1,0043 1 Таджикский сомони 4482,1775 1 Новый туркменский манат 53,0213 1 Украинская гривна 1658,8175 100 Японских йен 1764,1750 1 Новозеландский доллар Золото (1 унция) Серебро (1 унция) Платина (1 унция) Палладий (1 унция) Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.11.2024)