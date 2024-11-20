Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07% - до 1,8007 маната, курс рубля повысился на 0,2% - до 1,7043 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8007
|
1 Российский рубль
|
1,7043
|
1 Австралийский доллар
|
1,1097
|
1 Аргентинское песо
|
0,5104
|
1 Белорусский рубль
|
0,9210
|
1 Бразильский реал
|
0,4628
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,1223
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0712
|
100 Вон Республики Корея
|
0,2347
|
1 Чешская крона
|
0,2414
|
100 Чилийских песо
|
0,6187
|
1 Китайский юань
|
0,2184
|
1 Датская крона
|
0,0201
|
1 Грузинский лари
|
2,1568
|
1 Гонконгский доллар
|
0,0385
|
1 Индийская рупия
|
0,1556
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9243
|
100 Индонезийских рупий
|
0,4543
|
100 Иранских риалов
|
1,2180
|
1 Шведская крона
|
5,5293
|
1 Швейцарский франк
|
0,3421
|
1 Израильский шекель
|
0,4662
|
1 Канадский доллар
|
0,0197
|
1 Кувейтский динар
|
0,4410
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0937
|
1 Киргизский сом
|
0,1547
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0132
|
1 Малазийский ринггит
|
0,6115
|
1 Мексиканское песо
|
0,4155
|
1 Молдавский лей
|
0,3619
|
1 Египетский фунт
|
0,0154
|
1 Норвежская крона
|
1,2699
|
100 Узбекских сумов
|
0,4528
|
1 Польский злотый
|
2,2343
|
1 Сингапурский доллар
|
0,0493
|
1 Саудовский риал
|
0,4857
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
0,0412
|
1 Турецкая лира
|
1,0963
|
1 Тайваньский доллар
|
1,0043
|
1 Таджикский сомони
|
4482,1775
|
1 Новый туркменский манат
|
53,0213
|
1 Украинская гривна
|
1658,8175
|
100 Японских йен
|
1764,1750
|
1 Новозеландский доллар
|
Золото (1 унция)
|
Серебро (1 унция)
|
Платина (1 унция)
|
Палладий (1 унция)