Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,04% - до 1,9803, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0240 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9803
|
1 Российский рубль
|
0,0240
|
1 Австралийский доллар
|
1,2746
|
1 Аргентинское песо
|
0,0171
|
1 Белорусский рубль
|
0,6976
|
1 Бразильский реал
|
0,3044
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1172
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1449
|
1 Чешская крона
|
0,0776
|
100 Чилийских песо
|
0,2095
|
1 Китайский юань
|
0, 2660
|
1 Датская крона
|
0,2662
|
1 Грузинский лари
|
0, 5417
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0226
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3480
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0121
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1973
|
1 Швейцарский франк
|
1,8399
|
1 Израильский шекель
|
0, 5288
|
1 Канадский доллар
|
1,3774
|
1 Кувейтский динар
|
5,6374
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4092
|
1 Мексиканское песо
|
0,0841
|
1 Молдавский лей
|
0,0983
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,2037
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4318
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2655
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4070
|
1 Турецкая лира
|
0,1828
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1509
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0648
|
100 Японских йен
|
1,4845
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2197
|
Золото (1 унция)
|
3015,7575
|
Серебро (1 унция)
|
40,4146
|
Платина (1 унция)
|
1771,9780
|
Палладий (1 унция)
|
3555,6095