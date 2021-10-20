Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,04% - до 1,9803, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0240 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9803 1 Российский рубль 0,0240 1 Австралийский доллар 1,2746 1 Аргентинское песо 0,0171 1 Белорусский рубль 0,6976 1 Бразильский реал 0,3044 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1172 100 Вон Республики Корея 0,1449 1 Чешская крона 0,0776 100 Чилийских песо 0,2095 1 Китайский юань 0, 2660 1 Датская крона 0,2662 1 Грузинский лари 0, 5417 1 Гонконгский доллар 0,2186 1 Индийская рупия 0,0226 1 Британский фунт стерлингов 2,3480 100 Индонезийских рупий 0, 0121 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1973 1 Швейцарский франк 1,8399 1 Израильский шекель 0, 5288 1 Канадский доллар 1,3774 1 Кувейтский динар 5,6374 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4092 1 Мексиканское песо 0,0841 1 Молдавский лей 0,0983 1 Египетский фунт 0,1080 1 Норвежская крона 0,2037 100 Узбекских сум 0,0159 1 Польский злотый 0,4318 1 Сингапурский доллар 1,2655 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4070 1 Турецкая лира 0,1828 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0648 100 Японских йен 1,4845 1 Новозеландский доллар 1,2197 Золото (1 унция) 3015,7575 Серебро (1 унция) 40,4146 Платина (1 унция) 1771,9780 Палладий (1 унция) 3555,6095 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.10.2021)