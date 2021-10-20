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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 октября 2021 г. 09:42
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.10.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,04% - до 1,9803, курс рубля вырос на 0,4% - до 0,0240 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9803

1 Российский рубль

0,0240

1 Австралийский доллар

1,2746

1 Аргентинское песо

0,0171

1 Белорусский рубль

0,6976

1 Бразильский реал

0,3044

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1172

100 Вон Республики Корея

0,1449

1 Чешская крона

0,0776

100 Чилийских песо

0,2095

1 Китайский юань

0, 2660

1 Датская крона

0,2662

1 Грузинский лари

0, 5417

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0226

1 Британский фунт стерлингов

2,3480

100 Индонезийских рупий

0, 0121

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1973

1 Швейцарский франк

1,8399

1 Израильский шекель

0, 5288

1 Канадский доллар

1,3774

1 Кувейтский динар

5,6374

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4092

1 Мексиканское песо

0,0841

1 Молдавский лей

0,0983

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,2037

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4318

1 Сингапурский доллар

1,2655

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4070

1 Турецкая лира

0,1828

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0648

100 Японских йен

1,4845

1 Новозеландский доллар

1,2197

Золото (1 унция)

3015,7575

Серебро (1 унция)

40,4146

Платина (1 унция)

1771,9780

Палладий (1 унция)

3555,6095
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.10.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.10.2021)

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