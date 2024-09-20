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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 сентября 2024 г. 09:22
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39% до 1,8981 маната, курс рубля - на 1,09% до 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8981

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1588

1 Аргентинское песо

0,0018

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3133

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0972

100 Вон Республики Корея

0,1278

1 Чешская крона

0,0756

100 Чилийских песо

0,1825

1 Китайский юань

0,2413

1 Датская крона

0,2545

1 Грузинский лари

0,6227

1 Гонконгский доллар

0,2182

1 Индийская рупия

0,0203

1 Британский фунт стерлингов

2,2599

100 Индонезийских рупий

0,0113

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1674

1 Швейцарский франк

2,0084

1 Израильский шекель

0,4529

1 Канадский доллар

1,2536

1 Кувейтский динар

5,5767

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,4065

1 Мексиканское песо

0,0880

1 Молдавский лей

0,0980

1 Египетский фунт

0,0350

1 Норвежская крона

0,1621

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4439

1 Сингапурский доллар

1,3180

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3002

1 Турецкая лира

0,0499

1 Тайваньский доллар

0,0533

1 Таджикский сомони

0,1600

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1959

1 Новозеландский доллар

1,0611

Золото (1 унция)

4409,2730

Серебро (1 унция)

52,8000

Платина (1 унция)

1681,0365

Палладиум (1 унция)

1847,4495
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.09.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.09.2024)

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