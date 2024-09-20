Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.09.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,39% до 1,8981 маната, курс рубля - на 1,09% до 0,0185 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8981
|
1 Российский рубль
|
0,0185
|
1 Австралийский доллар
|
1,1588
|
1 Аргентинское песо
|
0,0018
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3133
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0972
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1278
|
1 Чешская крона
|
0,0756
|
100 Чилийских песо
|
0,1825
|
1 Китайский юань
|
0,2413
|
1 Датская крона
|
0,2545
|
1 Грузинский лари
|
0,6227
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2182
|
1 Индийская рупия
|
0,0203
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2599
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0113
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1674
|
1 Швейцарский франк
|
2,0084
|
1 Израильский шекель
|
0,4529
|
1 Канадский доллар
|
1,2536
|
1 Кувейтский динар
|
5,5767
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4065
|
1 Мексиканское песо
|
0,0880
|
1 Молдавский лей
|
0,0980
|
1 Египетский фунт
|
0,0350
|
1 Норвежская крона
|
0,1621
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4439
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3180
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3002
|
1 Турецкая лира
|
0,0499
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0533
|
1 Таджикский сомони
|
0,1600
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1959
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0611
|
Золото (1 унция)
|
4409,2730
|
Серебро (1 унция)
|
52,8000
|
Платина (1 унция)
|
1681,0365
|
Палладиум (1 унция)
|
1847,4495