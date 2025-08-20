Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,24%, до 1,9780 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,2%, до 2,1091