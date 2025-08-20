Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2025)

О нас

20 августа 2025 г. 09:19
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,24%, до 1,9780 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,2%, до 2,1091

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,9780

100 российских рублей

2,1091

1 австралийский доллар

1,0955

1 белорусский рубль

0,5686

1 болгарский лев

1,0132

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1215

1 чешская крона

0,0809

1 китайский юань

0,2366

1 датская крона

0,2650

1 грузинский лари

0,6316

1 гонконгский доллар

0,2178

1 индийская рупия

0,0195

1 британский фунт

2,2908

10 000 иранских риалов

0,0299

1 шведская крона

0,1769

1 швейцарский франк

2,1028

1 израильский шекель

0,5011

1 канадский доллар

1,2256

1 кувейтский динар

5,5625

100 казахстанских тенге

0,3156

1 катарский риал

0,4664

1 киргизский сом

0,0195

100 венгерских форинтов

0,5022

1 молдавский лей

0,1021

1 норвежская крона

0,1651

100 узбекских сомов

0,0136

100 пакистанских рупий

0,6005

1 польский злотый

0,4654

1 румынский лей

0,3911

1 сербский динар

0,0169

1 сингапурский доллар

1,3221

1 Риал Саудовской Аравии

0,4530

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,3265

1 Турецкая лира

0,0416

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1520

1 Новозеландский доллар

0,9907

Золото

5642,1810

Серебро

63,2259

Платина

2234,8540

Палладий

1882,3420
