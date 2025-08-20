Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.08.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,24%, до 1,9780 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,2%, до 2,1091
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9780
|
100 российских рублей
|
2,1091
|
1 австралийский доллар
|
1,0955
|
1 белорусский рубль
|
0,5686
|
1 болгарский лев
|
1,0132
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1215
|
1 чешская крона
|
0,0809
|
1 китайский юань
|
0,2366
|
1 датская крона
|
0,2650
|
1 грузинский лари
|
0,6316
|
1 гонконгский доллар
|
0,2178
|
1 индийская рупия
|
0,0195
|
1 британский фунт
|
2,2908
|
10 000 иранских риалов
|
0,0299
|
1 шведская крона
|
0,1769
|
1 швейцарский франк
|
2,1028
|
1 израильский шекель
|
0,5011
|
1 канадский доллар
|
1,2256
|
1 кувейтский динар
|
5,5625
|
100 казахстанских тенге
|
0,3156
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5022
|
1 молдавский лей
|
0,1021
|
1 норвежская крона
|
0,1651
|
100 узбекских сомов
|
0,0136
|
100 пакистанских рупий
|
0,6005
|
1 польский злотый
|
0,4654
|
1 румынский лей
|
0,3911
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3221
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4530
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3265
|
1 Турецкая лира
|
0,0416
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1520
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9907
|
Золото
|
5642,1810
|
Серебро
|
63,2259
|
Платина
|
2234,8540
|
Палладий
|
1882,3420