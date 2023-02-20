Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, составив 1,8165 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0229 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8165
|
1 Российский рубль
|
0,0229
|
1 Австралийский доллар
|
1,1712
|
1 Аргентинское песо
|
0,0088
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3293
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0941
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1313
|
1 Чешская крона
|
0,0766
|
100 Чилийских песо
|
0,2155
|
1 Китайский юань
|
0,2477
|
1 Датская крона
|
0,2439
|
1 Грузинский лари
|
0,6449
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2171
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0454
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1627
|
1 Швейцарский франк
|
1,8388
|
1 Израильский шекель
|
0,4798
|
1 Канадский доллар
|
1,2611
|
1 Кувейтский динар
|
5,5484
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0196
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3839
|
1 Мексиканское песо
|
0,0927
|
1 Молдавский лей
|
0,0909
|
1 Египетский фунт
|
0,0556
|
1 Норвежская крона
|
0,1654
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3817
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2722
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2626
|
1 Турецкая лира
|
0,0901
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0560
|
1 Таджикский сомони
|
0,1656
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,2680
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0611
|
Золото (1 унция)
|
3132,0715
|
Серебро (1 унция)
|
36,9017
|
Платина (1 унция)
|
1571,6500
|
Палладий (1 унция)
|
2567,1275