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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
20 февраля 2023 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, составив 1,8165 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0229 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8165

1 Российский рубль

0,0229

1 Австралийский доллар

1,1712

1 Аргентинское песо

0,0088

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3293

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0941

100 Вон Республики Корея

0,1313

1 Чешская крона

0,0766

100 Чилийских песо

0,2155

1 Китайский юань

0,2477

1 Датская крона

0,2439

1 Грузинский лари

0,6449

1 Гонконгский доллар

0,2171

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

2,0454

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1627

1 Швейцарский франк

1,8388

1 Израильский шекель

0,4798

1 Канадский доллар

1,2611

1 Кувейтский динар

5,5484

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0196

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3839

1 Мексиканское песо

0,0927

1 Молдавский лей

0,0909

1 Египетский фунт

0,0556

1 Норвежская крона

0,1654

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3817

1 Сингапурский доллар

1,2722

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2626

1 Турецкая лира

0,0901

1 Тайваньский доллар

0,0560

1 Таджикский сомони

0,1656

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2680

1 Новозеландский доллар

1,0611

Золото (1 унция)

3132,0715

Серебро (1 унция)

36,9017

Платина (1 унция)

1571,6500

Палладий (1 унция)

2567,1275
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.02.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.02.2023)

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