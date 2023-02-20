Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, составив 1,8165 маната, курс рубля на 0,9% - до 0,0229 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8165 1 Российский рубль 0,0229 1 Австралийский доллар 1,1712 1 Аргентинское песо 0,0088 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3293 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0941 100 Вон Республики Корея 0,1313 1 Чешская крона 0,0766 100 Чилийских песо 0,2155 1 Китайский юань 0,2477 1 Датская крона 0,2439 1 Грузинский лари 0,6449 1 Гонконгский доллар 0,2171 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 2,0454 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1627 1 Швейцарский франк 1,8388 1 Израильский шекель 0,4798 1 Канадский доллар 1,2611 1 Кувейтский динар 5,5484 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0196 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3839 1 Мексиканское песо 0,0927 1 Молдавский лей 0,0909 1 Египетский фунт 0,0556 1 Норвежская крона 0,1654 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3817 1 Сингапурский доллар 1,2722 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2626 1 Турецкая лира 0,0901 1 Тайваньский доллар 0,0560 1 Таджикский сомони 0,1656 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,2680 1 Новозеландский доллар 1,0611 Золото (1 унция) 3132,0715 Серебро (1 унция) 36,9017 Платина (1 унция) 1571,6500 Палладий (1 унция) 2567,1275 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.02.2023)