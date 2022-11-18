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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 ноября 2022 г. 09:34
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06% до 1,7622, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0281 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7622

1 Российский рубль

0,0281

1 Австралийский доллар

1,1398

1 Аргентинское песо

0,0104

1 Белорусский рубль

0,6731

1 Бразильский реал

0,3145

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0979

100 Вон Республики Корея

0,1268

1 Чешская крона

0,0722

100 Чилийских песо

0,1846

1 Китайский юань

0,2385

1 Датская крона

0,2370

1 Грузинский лари

0,6242

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0220

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1604

1 Швейцарский франк

1,7848

1 Израильский шекель

0,4903

1 Канадский доллар

1,2762

1 Кувейтский динар

5,5231

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3734

1 Мексиканское песо

0,0876

1 Молдавский лей

0,0890

1 Египетский фунт

0,0695

1 Норвежская крона

0,1680

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3743

1 Сингапурский доллар

1,2378

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2374

1 Турецкая лира

0,0914

1 Тайваньский доллар

0,0546

1 Таджикский сомони

0,1671

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0461

100 Японских йен

1,2153

1 Новозеландский доллар

1,0468

Золото (1 унция)

2996,7005

Серебро (1 унция)

35,8806

Платина (1 унция)

1677,6960

Палладий (1 унция)

3436,4650
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.11.2022)

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