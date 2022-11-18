Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06% до 1,7622, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0281 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7622
|
1 Российский рубль
|
0,0281
|
1 Австралийский доллар
|
1,1398
|
1 Аргентинское песо
|
0,0104
|
1 Белорусский рубль
|
0,6731
|
1 Бразильский реал
|
0,3145
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0979
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1268
|
1 Чешская крона
|
0,0722
|
100 Чилийских песо
|
0,1846
|
1 Китайский юань
|
0,2385
|
1 Датская крона
|
0,2370
|
1 Грузинский лари
|
0,6242
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0220
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1604
|
1 Швейцарский франк
|
1,7848
|
1 Израильский шекель
|
0,4903
|
1 Канадский доллар
|
1,2762
|
1 Кувейтский динар
|
5,5231
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3734
|
1 Мексиканское песо
|
0,0876
|
1 Молдавский лей
|
0,0890
|
1 Египетский фунт
|
0,0695
|
1 Норвежская крона
|
0,1680
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3743
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2378
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2374
|
1 Турецкая лира
|
0,0914
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0546
|
1 Таджикский сомони
|
0,1671
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0461
|
100 Японских йен
|
1,2153
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0468
|
Золото (1 унция)
|
2996,7005
|
Серебро (1 унция)
|
35,8806
|
Платина (1 унция)
|
1677,6960
|
Палладий (1 унция)
|
3436,4650