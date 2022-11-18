Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,06% до 1,7622, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0281 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7622 1 Российский рубль 0,0281 1 Австралийский доллар 1,1398 1 Аргентинское песо 0,0104 1 Белорусский рубль 0,6731 1 Бразильский реал 0,3145 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0979 100 Вон Республики Корея 0,1268 1 Чешская крона 0,0722 100 Чилийских песо 0,1846 1 Китайский юань 0,2385 1 Датская крона 0,2370 1 Грузинский лари 0,6242 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0220 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1604 1 Швейцарский франк 1,7848 1 Израильский шекель 0,4903 1 Канадский доллар 1,2762 1 Кувейтский динар 5,5231 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,3734 1 Мексиканское песо 0,0876 1 Молдавский лей 0,0890 1 Египетский фунт 0,0695 1 Норвежская крона 0,1680 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3743 1 Сингапурский доллар 1,2378 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2374 1 Турецкая лира 0,0914 1 Тайваньский доллар 0,0546 1 Таджикский сомони 0,1671 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0461 100 Японских йен 1,2153 1 Новозеландский доллар 1,0468 Золото (1 унция) 2996,7005 Серебро (1 унция) 35,8806 Платина (1 унция) 1677,6960 Палладий (1 унция) 3436,4650 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.11.2022)