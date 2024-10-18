Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/72c3b645-4148-3866-8030-81d955a54de4.png https://static.report.az/photo/72c3b645-4148-3866-8030-81d955a54de4.png

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,11% - до 1,8430 маната, курс рубля, наоборот, повысился на 0,57% - до 0,0175 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8430 1 Российский рубль 0,0175 1 Австралийский доллар 1,1396 1 Аргентинское песо 0,0017 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3006 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0964 100 Вон Республики Корея 0,1239 1 Чешская крона 0,0730 100 Чилийских песо 0,1796 1 Китайский юань 0,2388 1 Датская крона 0,2471 1 Грузинский лари 0,6253 1 Гонконгский доллар 0,2187 1 Индийская рупия 0,0202 1 Британский фунт стерлингов 2,2138 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0004 1 Шведская крона 0,1614 1 Швейцарский франк 1,9636 1 Израильский шекель 0,4561 1 Канадский доллар 1,2325 1 Кувейтский динар 5,5464 1 Казахстанский тенге 0,0035 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3948 1 Мексиканское песо 0,0858 1 Молдавский лей 0,0961 1 Египетский фунт 0,0350 1 Норвежская крона 0,1559 100 Узбекских сумов 0,0133 1 Польский злотый 0,4277 1 Сингапурский доллар 1,2942 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2668 1 Турецкая лира 0,0497 1 Тайваньский доллар 0,0529 1 Таджикский сомони 0,1594 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0413 100 Японских йен 1,1340 1 Новозеландский доллар 1,0303 Золото (1 унция) 4607,9945 Серебро (1 унция) 54,4754 Платина (1 унция) 1703,0600 Палладий (1 унция) 1792,2930 Подпишитесь на наш Telegram канал