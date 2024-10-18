Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,11% - до 1,8430 маната, курс рубля, наоборот, повысился на 0,57% - до 0,0175 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8430
|
1 Российский рубль
|
0,0175
|
1 Австралийский доллар
|
1,1396
|
1 Аргентинское песо
|
0,0017
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3006
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0964
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1239
|
1 Чешская крона
|
0,0730
|
100 Чилийских песо
|
0,1796
|
1 Китайский юань
|
0,2388
|
1 Датская крона
|
0,2471
|
1 Грузинский лари
|
0,6253
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0202
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2138
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1614
|
1 Швейцарский франк
|
1,9636
|
1 Израильский шекель
|
0,4561
|
1 Канадский доллар
|
1,2325
|
1 Кувейтский динар
|
5,5464
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3948
|
1 Мексиканское песо
|
0,0858
|
1 Молдавский лей
|
0,0961
|
1 Египетский фунт
|
0,0350
|
1 Норвежская крона
|
0,1559
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4277
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2942
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2668
|
1 Турецкая лира
|
0,0497
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0529
|
1 Таджикский сомони
|
0,1594
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0413
|
100 Японских йен
|
1,1340
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0303
|
Золото (1 унция)
|
4607,9945
|
Серебро (1 унция)
|
54,4754
|
Платина (1 унция)
|
1703,0600
|
Палладий (1 унция)
|
1792,2930