О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 октября 2024 г. 09:11
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,11% - до 1,8430 маната, курс рубля, наоборот, повысился на 0,57% - до 0,0175 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8430

1 Российский рубль

0,0175

1 Австралийский доллар

1,1396

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3006

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0964

100 Вон Республики Корея

0,1239

1 Чешская крона

0,0730

100 Чилийских песо

0,1796

1 Китайский юань

0,2388

1 Датская крона

0,2471

1 Грузинский лари

0,6253

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2138

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1614

1 Швейцарский франк

1,9636

1 Израильский шекель

0,4561

1 Канадский доллар

1,2325

1 Кувейтский динар

5,5464

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3948

1 Мексиканское песо

0,0858

1 Молдавский лей

0,0961

1 Египетский фунт

0,0350

1 Норвежская крона

0,1559

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4277

1 Сингапурский доллар

1,2942

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2668

1 Турецкая лира

0,0497

1 Тайваньский доллар

0,0529

1 Таджикский сомони

0,1594

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0413

100 Японских йен

1,1340

1 Новозеландский доллар

1,0303

Золото (1 унция)

4607,9945

Серебро (1 унция)

54,4754

Платина (1 унция)

1703,0600

Палладий (1 унция)

1792,2930
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.10.2024)

Самое читаемое

В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
В Азербайджане ожидаются дожди, похолодает на 4-7 градусов
15 октября 2024 г. 15:43
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и сильный ветер
13 октября 2024 г. 12:14
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
15 октября 2024 г. 13:06
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла
12 октября 2024 г. 12:32
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
Министр экологии Кот-д'Ивуара: На COP29 в Баку будут приняты критически важные решения
12 октября 2024 г. 09:46
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
Российские военные в Армении проводят учения с боевыми стрельбами
15 октября 2024 г. 20:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi