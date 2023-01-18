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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
18 января 2023 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,47% - до 1,8317 маната, курс рубля остался неизменным – 0,0247 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8317

1 Российский рубль

0,0247

1 Австралийский доллар

1,1887

1 Аргентинское песо

0,0093

1 Белорусский рубль

0,6734

1 Бразильский реал

0,3331

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0995

100 Вон Республики Корея

0,1368

1 Чешская крона

0,0765

100 Чилийских песо

0,2084

1 Китайский юань

0,2507

1 Датская крона

0,2462

1 Грузинский лари

0,6367

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0879

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1631

1 Швейцарский франк

1,8413

1 Израильский шекель

0,4990

1 Канадский доллар

1,2707

1 Кувейтский динар

5,5601

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0199

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,3924

1 Мексиканское песо

0,0910

1 Молдавский лей

0,0893

1 Египетский фунт

0,0574

1 Норвежская крона

0,1726

100 Узбекских сум

0,0150

1 Польский злотый

0,3897

1 Сингапурский доллар

0,2840

1 Саудовский риал

0,4526

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2928

1 Турецкая лира

0,0905

1 Тайваньский доллар

0,0561

1 Таджикский сомони

0,1660

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2939

1 Новозеландский доллар

1,0969

Золото (1 унция)

3228,6315

Серебро (1 унция)

40,7524

Платина (1 унция)

1764,6425

Палладий (1 унция)

2950,5795
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.01.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.01.2023)

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