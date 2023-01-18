Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,47% - до 1,8317 маната, курс рубля остался неизменным – 0,0247 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8317
|
1 Российский рубль
|
0,0247
|
1 Австралийский доллар
|
1,1887
|
1 Аргентинское песо
|
0,0093
|
1 Белорусский рубль
|
0,6734
|
1 Бразильский реал
|
0,3331
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0995
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1368
|
1 Чешская крона
|
0,0765
|
100 Чилийских песо
|
0,2084
|
1 Китайский юань
|
0,2507
|
1 Датская крона
|
0,2462
|
1 Грузинский лари
|
0,6367
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0879
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1631
|
1 Швейцарский франк
|
1,8413
|
1 Израильский шекель
|
0,4990
|
1 Канадский доллар
|
1,2707
|
1 Кувейтский динар
|
5,5601
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0199
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1121
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3924
|
1 Мексиканское песо
|
0,0910
|
1 Молдавский лей
|
0,0893
|
1 Египетский фунт
|
0,0574
|
1 Норвежская крона
|
0,1726
|
100 Узбекских сум
|
0,0150
|
1 Польский злотый
|
0,3897
|
1 Сингапурский доллар
|
0,2840
|
1 Саудовский риал
|
0,4526
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2928
|
1 Турецкая лира
|
0,0905
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0561
|
1 Таджикский сомони
|
0,1660
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,2939
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0969
|
Золото (1 унция)
|
3228,6315
|
Серебро (1 унция)
|
40,7524
|
Платина (1 унция)
|
1764,6425
|
Палладий (1 унция)
|
2950,5795