Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.01.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,47% - до 1,8317 маната, курс рубля остался неизменным – 0,0247 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8317 1 Российский рубль 0,0247 1 Австралийский доллар 1,1887 1 Аргентинское песо 0,0093 1 Белорусский рубль 0,6734 1 Бразильский реал 0,3331 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0995 100 Вон Республики Корея 0,1368 1 Чешская крона 0,0765 100 Чилийских песо 0,2084 1 Китайский юань 0,2507 1 Датская крона 0,2462 1 Грузинский лари 0,6367 1 Гонконгский доллар 0,2173 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0879 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1631 1 Швейцарский франк 1,8413 1 Израильский шекель 0,4990 1 Канадский доллар 1,2707 1 Кувейтский динар 5,5601 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0199 100 Ливанских фунтов 0,1121 1 Малазийский ринггит 0,3924 1 Мексиканское песо 0,0910 1 Молдавский лей 0,0893 1 Египетский фунт 0,0574 1 Норвежская крона 0,1726 100 Узбекских сум 0,0150 1 Польский злотый 0,3897 1 Сингапурский доллар 0,2840 1 Саудовский риал 0,4526 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2928 1 Турецкая лира 0,0905 1 Тайваньский доллар 0,0561 1 Таджикский сомони 0,1660 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,2939 1 Новозеландский доллар 1,0969 Золото (1 унция) 3228,6315 Серебро (1 унция) 40,7524 Платина (1 унция) 1764,6425 Палладий (1 унция) 2950,5795 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (18.01.2023)