О нас
Report Georgia
Аудио новости

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,42% - до 1,9265, курс рубля снизился на 0,43% - до 0,0230 маната.
Финансы
17 декабря 2021 г. 09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,42% - до 1,9265, курс рубля снизился на 0,43% - до 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9265

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2178

1 Аргентинское песо

0,0167

1 Белорусский рубль

0,6718

1 Бразильский реал

0,2989

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1065

100 Вон Республики Корея

0,1433

1 Чешская крона

0,0760

100 Чилийских песо

0,2007

1 Китайский юань

0,2669

1 Датская крона

0,2591

1 Грузинский лари

0,5502

1 Гонконгский доллар

0,2179

1 Индийская рупия

0,0223

1 Британский фунт стерлингов

2,2648

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1882

1 Швейцарский франк

1,8500

1 Израильский шекель

0,5475

1 Канадский доллар

1,3277

1 Кувейтский динар

5,6033

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4038

1 Мексиканское песо

0,0815

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1890

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4158

1 Сингапурский доллар

1,2457

1 Саудовский риал

0,4529

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3763

1 Турецкая лира

0,1084

1 Тайваньский доллар

0,0611

1 Таджикский сомони

0,1508

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0625

100 Японских йен

1,4977

1 Новозеландский доллар

1,1521

Золото (1 унция)

3064,5050

Серебро (1 унция)

38,1345

Платина (1 унция)

1593,5630

Палладий (1 унция)

2925,7680
Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.12.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.12.2021)

Самое читаемое

Полиция Лачына задержала браконьеров
Полиция Лачына задержала браконьеров
15 декабря 2021 г. 12:12
Губернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
ФотоГубернатор Винницы встретился с активистами азербайджанской диаспоры в Украине
13 декабря 2021 г. 09:37
В Москве откроется поп-ап магазин Гарри Поттер
В Москве откроется поп-ап магазин "Гарри Поттер"
10 декабря 2021 г. 14:20
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат 
В Азербайджане запрещается проектирование смежных комнат 
13 декабря 2021 г. 12:04
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
Регулярные автобусные рейсы в Карабах откроются с 15 января
14 декабря 2021 г. 11:05
Участники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
ФотоУчастники международного форума: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности - пример для Украины
15 декабря 2021 г. 11:38
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
Сафар Мехдиев: С дороги Горус-Гафан собрано около 2 млн манатов
12 декабря 2021 г. 11:42
Посол Украины в Азербайджане посетил могилу Гейдара Алиева
Посол Украины в Азербайджане посетил могилу Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 15:41
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
Президент: Правовой режим Зангезурского коридора должен соответствовать Лачынскому
14 декабря 2021 г. 19:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi