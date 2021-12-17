Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,42% - до 1,9265, курс рубля снизился на 0,43% - до 0,0230 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,9265
|
1 Российский рубль
|
0,0230
|
1 Австралийский доллар
|
1,2178
|
1 Аргентинское песо
|
0,0167
|
1 Белорусский рубль
|
0,6718
|
1 Бразильский реал
|
0,2989
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1065
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1433
|
1 Чешская крона
|
0,0760
|
100 Чилийских песо
|
0,2007
|
1 Китайский юань
|
0,2669
|
1 Датская крона
|
0,2591
|
1 Грузинский лари
|
0,5502
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2179
|
1 Индийская рупия
|
0,0223
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2648
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1882
|
1 Швейцарский франк
|
1,8500
|
1 Израильский шекель
|
0,5475
|
1 Канадский доллар
|
1,3277
|
1 Кувейтский динар
|
5,6033
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4038
|
1 Мексиканское песо
|
0,0815
|
1 Молдавский лей
|
0,0959
|
1 Египетский фунт
|
0,1082
|
1 Норвежская крона
|
0,1890
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,4158
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2457
|
1 Саудовский риал
|
0,4529
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3763
|
1 Турецкая лира
|
0,1084
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0611
|
1 Таджикский сомони
|
0,1508
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0625
|
100 Японских йен
|
1,4977
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1521
|
Золото (1 унция)
|
3064,5050
|
Серебро (1 унция)
|
38,1345
|
Платина (1 унция)
|
1593,5630
|
Палладий (1 унция)
|
2925,7680