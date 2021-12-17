Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.12.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,42% - до 1,9265, курс рубля снизился на 0,43% - до 0,0230 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,42% - до 1,9265, курс рубля снизился на 0,43% - до 0,0230 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9265 1 Российский рубль 0,0230 1 Австралийский доллар 1,2178 1 Аргентинское песо 0,0167 1 Белорусский рубль 0,6718 1 Бразильский реал 0,2989 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1065 100 Вон Республики Корея 0,1433 1 Чешская крона 0,0760 100 Чилийских песо 0,2007 1 Китайский юань 0,2669 1 Датская крона 0,2591 1 Грузинский лари 0,5502 1 Гонконгский доллар 0,2179 1 Индийская рупия 0,0223 1 Британский фунт стерлингов 2,2648 100 Индонезийских рупий 0,0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1882 1 Швейцарский франк 1,8500 1 Израильский шекель 0,5475 1 Канадский доллар 1,3277 1 Кувейтский динар 5,6033 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4038 1 Мексиканское песо 0,0815 1 Молдавский лей 0,0959 1 Египетский фунт 0,1082 1 Норвежская крона 0,1890 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4158 1 Сингапурский доллар 1,2457 1 Саудовский риал 0,4529 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3763 1 Турецкая лира 0,1084 1 Тайваньский доллар 0,0611 1 Таджикский сомони 0,1508 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0625 100 Японских йен 1,4977 1 Новозеландский доллар 1,1521 Золото (1 унция) 3064,5050 Серебро (1 унция) 38,1345 Платина (1 унция) 1593,5630 Палладий (1 унция) 2925,7680 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.12.2021)