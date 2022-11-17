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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 ноября 2022 г. 09:32
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26%, до 1,7632, курс рубля - на 1,81%, до 0,0281 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7632

1 Российский рубль

0,0281

1 Австралийский доллар

1,1403

1 Аргентинское песо

0,0105

1 Белорусский рубль

0,6732

1 Бразильский реал

0,3152

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0981

100 Вон Республики Корея

0,1266

1 Чешская крона

0,0723

100 Чилийских песо

0,1867

1 Китайский юань

0,2383

1 Датская крона

0,2370

1 Грузинский лари

0,6216

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0208

1 Британский фунт стерлингов

2,0210

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1616

1 Швейцарский франк

1,7962

1 Израильский шекель

0,4962

1 Канадский доллар

1,2728

1 Кувейтский динар

5,5217

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1119

1 Малазийский ринггит

0,3735

1 Мексиканское песо

0,0878

1 Молдавский лей

0,0890

1 Египетский фунт

0,0695

1 Норвежская крона

0,1692

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3751

1 Сингапурский доллар

1,2378

1 Саудовский риал

0,4523

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2361

1 Турецкая лира

0,0913

1 Тайваньский доллар

0,0546

1 Таджикский сомони

0,1670

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0462

100 Японских йен

1,2181

1 Новозеландский доллар

1,0415

Золото (1 унция)

2996,5560

Серебро (1 унция)

35,9435

Платина (1 унция)

1705,8310

Палладий (1 унция)

3474,9020
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.11.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.11.2022)

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