Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26%, до 1,7632, курс рубля - на 1,81%, до 0,0281 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7632 1 Российский рубль 0,0281 1 Австралийский доллар 1,1403 1 Аргентинское песо 0,0105 1 Белорусский рубль 0,6732 1 Бразильский реал 0,3152 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0981 100 Вон Республики Корея 0,1266 1 Чешская крона 0,0723 100 Чилийских песо 0,1867 1 Китайский юань 0,2383 1 Датская крона 0,2370 1 Грузинский лари 0,6216 1 Гонконгский доллар 0,2172 1 Индийская рупия 0,0208 1 Британский фунт стерлингов 2,0210 100 Индонезийских рупий 0,0108 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1616 1 Швейцарский франк 1,7962 1 Израильский шекель 0,4962 1 Канадский доллар 1,2728 1 Кувейтский динар 5,5217 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0202 100 Ливанских фунтов 0,1119 1 Малазийский ринггит 0,3735 1 Мексиканское песо 0,0878 1 Молдавский лей 0,0890 1 Египетский фунт 0,0695 1 Норвежская крона 0,1692 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3751 1 Сингапурский доллар 1,2378 1 Саудовский риал 0,4523 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2361 1 Турецкая лира 0,0913 1 Тайваньский доллар 0,0546 1 Таджикский сомони 0,1670 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0462 100 Японских йен 1,2181 1 Новозеландский доллар 1,0415 Золото (1 унция) 2996,5560 Серебро (1 унция) 35,9435 Платина (1 унция) 1705,8310 Палладий (1 унция) 3474,9020 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.11.2022)