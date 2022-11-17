Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26%, до 1,7632, курс рубля - на 1,81%, до 0,0281 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7632
|
1 Российский рубль
|
0,0281
|
1 Австралийский доллар
|
1,1403
|
1 Аргентинское песо
|
0,0105
|
1 Белорусский рубль
|
0,6732
|
1 Бразильский реал
|
0,3152
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0981
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1266
|
1 Чешская крона
|
0,0723
|
100 Чилийских песо
|
0,1867
|
1 Китайский юань
|
0,2383
|
1 Датская крона
|
0,2370
|
1 Грузинский лари
|
0,6216
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2172
|
1 Индийская рупия
|
0,0208
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0210
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1616
|
1 Швейцарский франк
|
1,7962
|
1 Израильский шекель
|
0,4962
|
1 Канадский доллар
|
1,2728
|
1 Кувейтский динар
|
5,5217
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0202
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1119
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3735
|
1 Мексиканское песо
|
0,0878
|
1 Молдавский лей
|
0,0890
|
1 Египетский фунт
|
0,0695
|
1 Норвежская крона
|
0,1692
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3751
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2378
|
1 Саудовский риал
|
0,4523
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2361
|
1 Турецкая лира
|
0,0913
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0546
|
1 Таджикский сомони
|
0,1670
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0462
|
100 Японских йен
|
1,2181
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0415
|
Золото (1 унция)
|
2996,5560
|
Серебро (1 унция)
|
35,9435
|
Платина (1 унция)
|
1705,8310
|
Палладий (1 унция)
|
3474,9020