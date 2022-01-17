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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
17 января 2022 г. 09:45
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,48% - до 1,9413, курс рубля не изменился - 0,0223 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,9413

1 Российский рубль

0,0223

1 Австралийский доллар

1,2251

1 Аргентинское песо

0,0164

1 Белорусский рубль

0,6587

1 Бразильский реал

0,3075

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1103

100 Вон Республики Корея

0,1425

1 Чешская крона

0,0792

100 Чилийских песо

0,2074

1 Китайский юань

0,2679

1 Датская крона

0,2609

1 Грузинский лари

0,5516

1 Гонконгский доллар

0,2183

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3254

100 Индонезийских рупий

0,0119

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1884

1 Швейцарский франк

1,8593

1 Израильский шекель

0,5471

1 Канадский доллар

1,3556

1 Кувейтский динар

5,6271

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4064

1 Мексиканское песо

0,0837

1 Молдавский лей

0,0943

1 Египетский фунт

0,1084

1 Норвежская крона

0,1939

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,4277

1 Сингапурский доллар

1,2606

1 Саудовский риал

0,4530

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3934

1 Турецкая лира

0,1255

1 Тайваньский доллар

0,0617

1 Таджикский сомони

0,1509

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0607

100 Японских йен

1,4858

1 Новозеландский доллар

1,1563

Золото (1 унция)

3093,2860

Серебро (1 унция)

39,1430

Платина (1 унция)

1656,0210

Палладий (1 унция)

3190,8660
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.01.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (17.01.2022)

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