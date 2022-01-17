Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.01.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,48% - до 1,9413, курс рубля не изменился - 0,0223 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,9413 1 Российский рубль 0,0223 1 Австралийский доллар 1,2251 1 Аргентинское песо 0,0164 1 Белорусский рубль 0,6587 1 Бразильский реал 0,3075 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1103 100 Вон Республики Корея 0,1425 1 Чешская крона 0,0792 100 Чилийских песо 0,2074 1 Китайский юань 0,2679 1 Датская крона 0,2609 1 Грузинский лари 0,5516 1 Гонконгский доллар 0,2183 1 Индийская рупия 0,0229 1 Британский фунт стерлингов 2,3254 100 Индонезийских рупий 0,0119 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1884 1 Швейцарский франк 1,8593 1 Израильский шекель 0,5471 1 Канадский доллар 1,3556 1 Кувейтский динар 5,6271 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4064 1 Мексиканское песо 0,0837 1 Молдавский лей 0,0943 1 Египетский фунт 0,1084 1 Норвежская крона 0,1939 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,4277 1 Сингапурский доллар 1,2606 1 Саудовский риал 0,4530 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3934 1 Турецкая лира 0,1255 1 Тайваньский доллар 0,0617 1 Таджикский сомони 0,1509 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0607 100 Японских йен 1,4858 1 Новозеландский доллар 1,1563 Золото (1 унция) 3093,2860 Серебро (1 унция) 39,1430 Платина (1 унция) 1656,0210 Палладий (1 унция) 3190,8660 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (17.01.2022)