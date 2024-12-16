Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,7878 маната, курс российской валюты вырос на 1,9% - до 1,6505 маната за 100 рублей.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,7878
|
100 российских рублей
|
1,6505
|
1 австралийский доллар
|
1,0839
|
1 белорусский рубль
|
0,4885
|
1 болгарский лев
|
0,9138
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1184
|
1 чешская крона
|
0,0715
|
1 китайский юань
|
0,2335
|
1 датская крона
|
0,2397
|
1 грузинский лари
|
0,6050
|
1 гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 индийская рупия
|
0,0200
|
1 британский фунт
|
2,1481
|
10 000 иранских риалов
|
0,0385
|
1 шведская крона
|
0,1550
|
1 швейцарский франк
|
1,9081
|
1 израильский шекель
|
0,4720
|
1 канадский доллар
|
1,1952
|
1 кувейтский динар
|
5,5211
|
100 казахстанских тенге
|
0,3242
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0196
|
100 венгерских форинтов
|
0,4375
|
1 молдавский лей
|
0,0932
|
1 норвежская крона
|
0,1526
|
100 узбекских сомов
|
0,0132
|
100 пакистанских рупий
|
0,6114
|
1 польский злотый
|
0,4194
|
1 румынский лей
|
0,3598
|
1 сербский динар
|
0,0153
|
1 сингапурский доллар
|
1,2601
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4524
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2287
|
1 Турецкая лира
|
0,0486
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0408
|
100 Японских йен
|
1,1058
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9827
|
Золото
|
4510,2955
|
Серебро
|
51,8895
|
Платина
|
1564,3655
|
Палладий
|
1622,3950