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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 декабря 2024 г. 09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,7878 маната, курс российской валюты вырос на 1,9% - до 1,6505 маната за 100 рублей.

Валюта

Курс

1 доллар США

1,7000

1 евро

1,7878

100 российских рублей

1,6505

1 австралийский доллар

1,0839

1 белорусский рубль

0,4885

1 болгарский лев

0,9138

1 дирхам ОАЭ

0,4628

100 южнокорейских вон

0,1184

1 чешская крона

0,0715

1 китайский юань

0,2335

1 датская крона

0,2397

1 грузинский лари

0,6050

1 гонконгский доллар

0,2186

1 индийская рупия

0,0200

1 британский фунт

2,1481

10 000 иранских риалов

0,0385

1 шведская крона

0,1550

1 швейцарский франк

1,9081

1 израильский шекель

0,4720

1 канадский доллар

1,1952

1 кувейтский динар

5,5211

100 казахстанских тенге

0,3242

1 катарский риал

0,4663

1 киргизский сом

0,0196

100 венгерских форинтов

0,4375

1 молдавский лей

0,0932

1 норвежская крона

0,1526

100 узбекских сомов

0,0132

100 пакистанских рупий

0,6114

1 польский злотый

0,4194

1 румынский лей

0,3598

1 сербский динар

0,0153

1 сингапурский доллар

1,2601

1 Риал Саудовской Аравии

0,4524

1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

2,2287

1 Турецкая лира

0,0486

1 Туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0408

100 Японских йен

1,1058

1 Новозеландский доллар

0,9827

Золото

4510,2955

Серебро

51,8895

Платина

1564,3655

Палладий

1622,3950
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.12.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.12.2024)

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