Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5% - до 1,7878 маната, курс российской валюты вырос на 1,9% - до 1,6505 маната за 100 рублей.