Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,11% - до 2,0675 маната, курс рубля – на 0,87%, до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0675
|
1 Российский рубль
|
0.0232
|
1 Австралийский доллар
|
1.2848
|
1 Аргентинское песо
|
0.0206
|
1 Белорусский рубль
|
0.6725
|
1 Бразильский реал
|
0.3345
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1141
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1556
|
1 Чешская крона
|
0.0786
|
100 Чилийских песо
|
0.2313
|
1 Китайский юань
|
0.2599
|
1 Датская крона
|
0.2778
|
1 Грузинский лари
|
0.5175
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2193
|
1 Индийская рупия
|
0.0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2869
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0120
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.2029
|
1 Швейцарский франк
|
1.9201
|
1 Израильский шекель
|
0.5224
|
1 Канадский доллар
|
1.3361
|
1 Кувейтский динар
|
5.5857
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0041
|
1 Киргизский сом
|
0.0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4196
|
1 Мексиканское песо
|
0.0852
|
1 Молдавский лей
|
0.0990
|
1 Египетский фунт
|
0.1081
|
1 Норвежская крона
|
0.1950
|
100 Узбекских сум
|
0.0163
|
1 Польский злотый
|
0.4657
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2767
|
1 Саудовский риал
|
0.4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4446
|
1 Турецкая лира
|
0.2169
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0604
|
1 Таджикский сомони
|
0.1504
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0614
|
100 Японских йен
|
1.6425
|
1 Новозеландский доллар
|
1.2071
|
Золото (1 унция)
|
3157.6905
|
Серебро (1 унция)
|
41.9279
|
Платина (1 унция)
|
1777.1460
|
Палладий (1 унция)
|
3974.0560