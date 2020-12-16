Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2020)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,11% - до 2,0675 маната, курс рубля – на 0,87%, до 0,0232 маната.