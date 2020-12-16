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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2020) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
16 декабря 2020 г. 10:35
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,11% - до 2,0675 маната, курс рубля – на 0,87%, до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0675

1 Российский рубль

0.0232

1 Австралийский доллар

1.2848

1 Аргентинское песо

0.0206

1 Белорусский рубль

0.6725

1 Бразильский реал

0.3345

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1141

100 Вон Республики Корея

0.1556

1 Чешская крона

0.0786

100 Чилийских песо

0.2313

1 Китайский юань

0.2599

1 Датская крона

0.2778

1 Грузинский лари

0.5175

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0231

1 Британский фунт стерлингов

2.2869

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2029

1 Швейцарский франк

1.9201

1 Израильский шекель

0.5224

1 Канадский доллар

1.3361

1 Кувейтский динар

5.5857

1 Казахстанский тенге

0.0041

1 Киргизский сом

0.0200

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.4196

1 Мексиканское песо

0.0852

1 Молдавский лей

0.0990

1 Египетский фунт

0.1081

1 Норвежская крона

0.1950

100 Узбекских сум

0.0163

1 Польский злотый

0.4657

1 Сингапурский доллар

1.2767

1 Саудовский риал

0.4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4446

1 Турецкая лира

0.2169

1 Тайваньский доллар

0.0604

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0614

100 Японских йен

1.6425

1 Новозеландский доллар

1.2071

Золото (1 унция)

3157.6905

Серебро (1 унция)

41.9279

Платина (1 унция)

1777.1460

Палладий (1 унция)

3974.0560
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.12.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.12.2020)

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