Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,7918 маната, курс рубля упал на 1,16% - до 0,0170 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,7918
|
1 Российский рубль
|
0,0170
|
1 Австралийский доллар
|
1,0985
|
1 Аргентинское песо
|
0,0017
|
1 Белорусский рубль
|
0,5104
|
1 Бразильский реал
|
0,2933
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0935
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1216
|
1 Чешская крона
|
0,0710
|
100 Чилийских песо
|
0,1735
|
1 Китайский юань
|
0,2352
|
1 Датская крона
|
0,2403
|
1 Грузинский лари
|
0,6236
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 Индийская рупия
|
0,0201
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1451
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0107
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1549
|
1 Швейцарский франк
|
1,9154
|
1 Израильский шекель
|
0,4538
|
1 Канадский доллар
|
1,2065
|
1 Кувейтский динар
|
5,5290
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0034
|
1 Киргизский сом
|
0,0197
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3799
|
1 Мексиканское песо
|
0,0835
|
1 Молдавский лей
|
0,0941
|
1 Египетский фунт
|
0,0344
|
1 Норвежская крона
|
0,1534
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4149
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2668
|
1 Саудовский риал
|
0,4528
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2348
|
1 Турецкая лира
|
0,0494
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0524
|
1 Таджикский сомони
|
0,1592
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
100 Японских йен
|
1,1017
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9972
|
Золото (1 унция)
|
4357,5165
|
Серебро (1 унция)
|
51,4603
|
Платина (1 унция)
|
1601,0600
|
Палладиум (1 унция)
|
1621,0860