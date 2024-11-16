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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2024) 09:11 По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
16 ноября 2024 г. 09:23
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.11.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,02% - до 1,7918 маната, курс рубля упал на 1,16% - до 0,0170 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,7918

1 Российский рубль

0,0170

1 Австралийский доллар

1,0985

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5104

1 Бразильский реал

0,2933

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0935

100 Вон Республики Корея

0,1216

1 Чешская крона

0,0710

100 Чилийских песо

0,1735

1 Китайский юань

0,2352

1 Датская крона

0,2403

1 Грузинский лари

0,6236

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0201

1 Британский фунт стерлингов

2,1451

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1549

1 Швейцарский франк

1,9154

1 Израильский шекель

0,4538

1 Канадский доллар

1,2065

1 Кувейтский динар

5,5290

1 Казахстанский тенге

0,0034

1 Киргизский сом

0,0197

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3799

1 Мексиканское песо

0,0835

1 Молдавский лей

0,0941

1 Египетский фунт

0,0344

1 Норвежская крона

0,1534

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4149

1 Сингапурский доллар

1,2668

1 Саудовский риал

0,4528

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2348

1 Турецкая лира

0,0494

1 Тайваньский доллар

0,0524

1 Таджикский сомони

0,1592

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0411

100 Японских йен

1,1017

1 Новозеландский доллар

0,9972

Золото (1 унция)

4357,5165

Серебро (1 унция)

51,4603

Платина (1 унция)

1601,0600

Палладиум (1 унция)

1621,0860
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (16.11.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (16.11.2024)

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